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ЭСК РФС: Карасев ошибочно не удалил Пальцева за фол на Роналдо в матче «Ростов» – «Динамо» Махачкала

Сергей Карасев ошибочно не удалил Валентина Пальцева в матче с «Ростовом».

К такому выводу пришла ЭСК РФС.

Ростовчане обратились в ЭСК  после матча с «Динамо» Махачкала (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ по эпизоду с фолом Пальцева на Роналдо в 1-м тайме.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Динамо» Махачкала Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника.

Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока «Динамо» Махачкала за лишение соперника явной возможности забить гол. 

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», – говорится в заключении ЭСК.

«Друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» злится на работу Карасева – посвятили песню

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoРостов
logoсудьи
logoСергей Карасев
видеоповторы
logoДинамо Махачкала
ЭСК РФС
logoВалентин Пальцев
logoРоналдо дос Сантос
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