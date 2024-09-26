ЭСК РФС: Карасев ошибочно не удалил Пальцева за фол на Роналдо в матче «Ростов» – «Динамо» Махачкала

Сергей Карасев ошибочно не удалил Валентина Пальцева в матче с «Ростовом».

К такому выводу пришла ЭСК РФС.

Ростовчане обратились в ЭСК после матча с «Динамо » Махачкала (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ по эпизоду с фолом Пальцева на Роналдо в 1-м тайме.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Динамо» Махачкала Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника.

Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока «Динамо» Махачкала за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», – говорится в заключении ЭСК.

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