Разбираем пики на 10-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Локомотив» vs «Спартак», «Краснодар» vs «Зенит» – кого оставляем в основе?

Посадить всех на лавку не получится.

Миша Фантазевич , 52-е место

Михаил – генеральный менеджер h2h-клуба «Сборная Фантазевича», выступающего в Первой лиге h2h-чемпионата РПЛ, автор блога Фантазевич Fantasy РПЛ и телеграм-канала «Фэнтези РПЛ | Лига приколов ».

– С московским дерби все понятно – скорее всего, будут голы в обе стороны, поэтому Эсекиэль Барко и Алексей Батраков обязательны (и так есть у всех). Обороне спартаковцев в лице Срджана Бабича точно пора помахать ручкой, а вот «Локомотив» лучше отправить на скамейку. Особенно если это Илья Самошников. Манфреда Угальде и Дмитрия Воробьева можно оставлять, если они уже есть в составе, добирать не стоит.

Мой выбор: Батраков + Самошников – Барко. Банально не хватает замен, чтобы посадить Самошникова в запас, а дальше он точно пригодится. Поэтому слепо верю в результативные действия защитника, играющего на фланге атаки.

Куда запутаннее история с матчем в Краснодаре – диапазон возможных результатов там от нулевой ничьей до уверенной победы одной из команд. Главное, что нужно держать в уме – со следующего тура главной связкой питерцев у примерно всех игроков будет Максим Глушенков – Лусиано Гонду. Поэтому готовим почву и сливаем оборону «Зенита». Евгений Латышонок и Дуглас Сантос, ваше время закончилось. Конкретно в этом матче по классике стараемся оставить не более двух пиков (атакующих), опираясь на ощущения и интуицию. Хороший вариант – Эдуард Сперцян + Лусиано Гонду, но каждую из переменных можно заменить (Вендел + Джон Кордоба, например).

Мой выбор: Сперцян. Хочется верить в «Краснодар», поэтому зенитовского аргентинца в запас, а Вендела заменю. В следующем туре на это место встанет Глушенков.

Pro100Whisky , 99-е место

Денис выступает за h2h-клуб allenatore из Первой лиги h2h-чемпионата РПЛ.

– Думаю, матч «Локомотив» – «Спартак» будет боевой и насыщенный голами. Так что оставлять в старте защитников ни «Локо», ни «Спартака» не вижу смысла. Сам в прошлом туре продал Бабича, а в этом посажу на лавку Жерзино Ньямси, который за два тура принес 9 очков (7+2). На 100% оставлю в старте Барко. И пока подвис Батраков, так как против сильных команд («Краснодар», ЦСКА, «Динамо») он не показывает себя на полную катушку.

Если у кого-то есть Угальде, смело можно оставлять.

Из матча «Краснодар» – «Зенит» взял Витора Тормену под «Акрон», надеялся на сухарь, но одним очком он меня совсем расстроил. Так что Тормена все же идет на лавку. В этом матче рассмотрел бы игроков в атаку с обеих сторон. Однозначно Гонду (если его нет, стоит добирать) – стоит дешевле Матео Касьерры и хорошо заносит: по 6+ очков в каждом матче. Разыгрался Сперцян, за три игры забил уже пять мячей. Если есть Кордоба, лишним не будет, но добирать его не советую – все же дороговат. Насчет Глушенкова... добирать ли? Считаю, что рановато. Через тур будет самое то, выход на поле с «Факелом» показал, что Максим только набирает форму, но против «Краснодара» на месте Сергея Семака не рискнул бы выпускать его в старте. А вот на второй тайм можно.

FiP , 792-е место

Павел впервые попробовал играть в фэнтези в сезоне-2015/16, сейчас выступает в составе h2h-клуба FC Viking во Второй лиге h2h-чемпионата РПЛ.

– Ожидаю голевой феерии в московском дерби (не менее четырех мячей). Главные пики: все те же Батраков/Воробьев и Барко/Угальде, защитников этих команд посадил бы в запас или продал на тур.

Матч в Краснодаре будет интригующим не только из-за прошлогодней чемпионской развязки, но и по причине:

1. Ожившей атаки «Краснодара» (Кордоба/Сперцян)

2. Возвращения в старт Глушенкова.

Не исключил бы низкую результативность и счет вроде 1:1. Дугласа Сантоса и защиту «Краснодара» скорее продал бы или оставил не лавке. Особенно вспоминая слетевший сухарь «Зенита» в прошлом матче с «Факелом».

Нужны ли два игрока из «Рубина»?

Впереди «Факел» (г) и «Ахмат» (д)

Миша Фантазевич: Один как минимум, но идеальный вариант – Дмитрий Кабутов + Мирлинд Даку. Календарь благоволит.

Pro100Whisky: «Факел» будет играть дома, для них важная поддержка болельщиков, команда не забивала в последних трех матчах против «Рубина». Надеюсь, прервется такая череда неудач, иначе «Факелу» еще больше будет грозить вылет. Если и брать двух игроков «Рублина», надо полузащитника + Даку. Но если вы любите риск, берите Дмитрия Кабутова/Илью Рожкова + Даку.

FiP: Главный форвард «Рубина» молчит уже три тура, не думаю, что в этом матче необходимо два пика. Но если они есть и с заменами туго, оставляйте Мирлинда Даку/ защитника/ Евгения Ставера. Следующий матч с «Ахматом» не назвал бы легким для казанцев.

Константин Тюкавин – лучший капитан на этот тур?

И кто может быть альтернативой?

Миша Фантазевич: На бумаге Тюкавин смотрится хорошо, но достойные варианты помимо него тоже имеются. Первый – Роналдо, который уже есть у многих; второй – Иван Обляков. Я не вижу больших перспектив у москвичей в Махачкале, поэтому Тюкавина даже не буду возвращать в этом туре. Там всем сложно, даже таким хорошим нападающим.

Мой выбор: Обляков. Ведет игру команды, в этом сезоне научился регулярно делать больше одного результативного действия за матч, против «Ахмата» армейцы традиционно выглядят хорошо.

Pro100Whisky: «Динамо» предстоит сложный выезд в Махачкалу, делать капитаном Тюкавина не рискнул бы, а вот Роналдо против «Акрона», тем более дома, более очевидный капитан. Альтернатива – кто-то из ЦСКА. Но в этом больше риска.

FiP: Все зависит от вашего авантюризма и текущего места. Если мы говорим про стабильность, Тюкавин будет наиболее комфортным вариантом. Как альтернативные – Батраков с Барко. В зависимости от того, в чью атаку вы больше верите. Или, конечно же, Глушенков!

Дедлайн 10-го тура – 27 сентября (пятница) в 16:30 . Его откроет матч «Оренбург» – «Пари НН»

