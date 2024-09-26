Матч «Краснодар» – «Зенит» обслужит Сухой, на игру «Спартака» и «Локо» назначен Безбородов

Названы судьи на матч «Краснодар» – «Зенит» и другие игры 10-го тура Мир РПЛ.

27 сентября (пятница) «Оренбург » – «Пари НН »: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк ; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра. «Факел » – «Рубин »: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мартынов. 28 сентября (суббота) ЦСКА – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Тюмин. «Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко. «Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис. «Ростов» – «Акрон»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый. 29 сентября (воскресенье) «Крылья Советов» – «Химки»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов. «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Французов.