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Матч «Краснодар» – «Зенит» обслужит Сухой, на игру «Спартака» и «Локо» назначен Безбородов

Названы судьи на матч «Краснодар» – «Зенит» и другие игры 10-го тура Мир РПЛ.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Французов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoХимки
logoРубин
logoАндрей Фисенко
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoФакел
logoВладислав Безбородов
logoОренбург
logoКраснодар
logoВиталий Мешков
logoАлексей Сухой
logoВладимир Москалев
logoКирилл Левников
видеоповторы
Евгений Буланов
Алексей Амелин
logoПари НН
Артем Чистяков
Сергей Цыганок
logoПавел Кукуян
Евгений Кукуляк
logoДинамо Махачкала
Сергей Чебан
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