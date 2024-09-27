Сафонов допустил, что в будущем может играть в России не за «Краснодар»: «Например, Агкацев будет легендой клуба, я окажусь не нужен»

Матвей Сафонов допустил, что в будущем может играть в России не за «Краснодар».

Сафонов, перешедший летом в «ПСЖ», – воспитанник «Краснодара», за который выступал с 2017 года.

– В России вы если еще и будешь играть, то исключительно за «Краснодар»?

– Хотелось бы оказаться в родном клубе, если я решу возвращаться. Но я не знаю, как сложится жизнь.

Могу представить, что я окажусь не нужен «Краснодару». Например, Агкацев будет легендой клуба, и мне скажут, что я не буду играть. А играть мне важно. Тогда придется искать другой клуб, – сказал Сафонов.