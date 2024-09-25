Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»

Всем привет! Это Евгений Спиряков и новый пост в моем блоге на Спортсе’’.

В последний раз мы общались в июне, когда Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ». Тогда многие спрашивали: останется ли Матвей играть в Spire? На середину сентября ответ очевиден: Матвей дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов в перчатках Spire, а через несколько дней сыграл в них против «Реймса».

Пришло время рассказать о том, как экипировать вратаря, который играет в европейском топ-клубе. Из текста вы узнаете:

● О чем мы с Матвеем общались после игры с «Жироной» в ЛЧ?

● Сафонов продолжает играть в Spire – на каких условиях?

● Как я отправлял Матвею перчатки в Париж?

● Детали о модели перчаток, в которой играет Сафонов

● Почему меня раздражает огульная критика Матвея?

Спиряков до последнего переживал, что дебют сорвется. Выдохнул только когда увидел Сафонова на разминке

В день матча с «Жироной», примерно в 8 вечера, увидел пост «Крысевы» о дебюте Сафонова. Сразу написал Терлецкому [автору канала]: «Это уже факт?» Он скинул мне сайт УЕФА, где Матвей в стартовом составе. Я решил дождаться лайнапа в соцсетях «ПСЖ». И только когда они выложили разминку Матвея и стартовый состав с его фамилией, я выдохнул.

Во время исполнения гимна Лиги чемпионов Матвей светился от счастья. Недавно я был в «Лужниках» на детском празднике, в начале мероприятия включили гимн ЛЧ. Я бегу за дочкой, а у меня мурашки по коже. Не могу по-другому реагировать на этот гимн. А Матвей стоял на заполненном «Парк де Пренс», слушал его и понимал, что сейчас будет играть. Завидовал ему по-доброму.

Мы с Матвеем в приятельских отношениях, но у меня было чувство, что я смотрю игру лучшего друга. Я даже впервые за несколько лет посмотрел матч от начала до конца – настолько это было важно для меня. Я слежу за Мотей с юношеской Лиги чемпионов, когда «Краснодар» играл против «Реала», а теперь вижу этого парня в главном турнире в топ-клубе. Это потрясающе.

После матча написал Матвею, что безумно им горжусь и очень счастлив за него. Матвей сразу ответил: «Спасибо большое». Я еще написал: «Поделись эмоциями», но потом удалил это сообщение. Я знаю, как выглядит личка после такого события. Когда я первым из медиафутбола дебютировал в Кубке России, телефон разрывался.

Это был идеальный дебют. Вратари поймут: нет игры хуже, чем когда по твоим воротам не бьют. Тяжело держать себя в тонусе. Стоишь, а потом подача, и все – выбегай, играй, попробуй только ошибись.

Матвей сразу показал свои козыри. Например, как он прибавил в игре ногами. В этом он сделал гигантский шаг вперед за последние два года. С «Жироной» было видно, что под давлением он сохранял мяч и пасовал даже нерабочей ногой, а не просто шмалял его вперед. Я даже удивлялся защите в моменты, когда они под давлением давали передачу под прием, хотя была очевидно необходима длина. Благо, Матвей с этим справился.

Сафонов продолжает играть в Spire (хотя техпартнер «ПСЖ» – Nike). Если придет большой бренд, обсудят со Спиряковым

Для меня было важно увидеть Spire на Сафонове в матче «ПСЖ». Это повод для гордости. Бренду всего два года, а мы уже в Лиге чемпионов. Это особенно прикольно на фоне сообщений: «Сейчас он туда приедет и сразу твои перчатки выбросит».

Я не переживал из-за того, что у «ПСЖ» контракт с Nike. Вратарские перчатки – индивидуальный инструмент, клуб не имеет права запрещать играть в определенной модели. Напомню, Доннарумма играет в adidas, а Навас вообще играл в чисто вратарском бренде Sells.

Перед отъездом в Париж Матвей сказал мне: «Пока я остаюсь в Spire, я всем доволен. А там посмотрим». Мы договорились что, если ему поступит предложение от другого бренда, то мы предметно все обсудим. Мало ли, может, мы сможем перебить. Ведь не факт, что большой бренд сразу предложит невероятно выгодные условия. Но если предложат большой контракт, я не переплюну. Все-таки Spire – маленький бренд. По факту, любое наше предложение сейчас – это смешные деньги для топ-игрока. Но, надеюсь, мы вырастем достаточно для этого

С экипировщиками «ПСЖ» я не общался. Это личные дела игроков, каждый сам общается со своим брендом. Если надо, клуб поможет передать посылку.

Меня часто спрашивают про Доннарумму. Чтобы вы понимали, по моим ощущениям adidas платит ему миллион евро в год за контракт. Тут и речи нет о «померить», за это санкции могут быть сильнейшие. Если вдруг захочет – конечно пришлем. Но давайте будем реалистами.

Spire не смог отправить перчатки в Париж через DHL. Был риск, что Сафонову придется ехать за ними на таможню

Как только мы с Матвеем решили, что продолжаем работать, возник вопрос – как отправить перчатки в Париж?

С профессиональными вратарями у нас отработана схема. Если модель есть у нас в наличии в Москве, то напрямую отправляем вратарю. А если модель в производстве, как в случае с Матвеем, то делаем так: заказываем маленькие партии из Пакистана (там наш производитель) и отправляем курьером через DHL (международная транспортная компания – Спортс’’) в Казахстан. Там наш распределительный хаб. В Казахстане наши люди проверяют качество перчаток и отправляют адресно вратарям: в Москву Игорю Акинфееву, в «Актобе» Игорю Шацкому, в Париж Матвею Сафонову и так далее. Напрямую в Россию маленькие партии не привезти, DHL ушли с рынка в сентябре 2022-го. В Россию напрямую мы привозим только большие партии на продажу, иначе будет долго и дорого.

Но с Парижем схема сломалась. DHL оценили доставку из Казахстана в 50 тысяч рублей, а еще предупредили, что могут позвонить Матвею: «Добрый день, таможня города Париж, пожалуйста, приезжайте разбираться с документами». У меня такое уже было, вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев ездил за перчатками на таможню. Я звонил в DHL: «Неужели за 50 тысяч у вас нет доставки под ключ?» Оказалось, нет. Я отказался, потому что доставка перчаток не должна быть проблемой для вратаря.

Я решил найти во Франции человека, готового принять посылку и съездить на таможню. Нашел благодаря Теме Нечаеву (экс-игрок «Амкала», сейчас живет в Барселоне – Спортс’’). Они доставили перчатки из России в 5-6 раз дешевле DHL и без геморроя с растаможкой. Искал золото, а нашел бриллиант. Но это социальный капитал: мой личный бренд помог найти таких людей.

Можно было прислать Сафонову перчатки напрямую из Пакистана, но опять возникла бы проблема с таможней. А еще важно, чтобы наши сотрудники проверили качество перчаток. Ведь даже при четвертой итерации прописанных корректировок фабрика может начудить и сделать что-то по-своему. Это ко всем, кто пишет: «Просто налепил свой логотип». Все так, если вам плевать на продукт. Нам – нет.

Что делать, если Матвею срочно потребуется новая пара? Пока у меня нет плана и, если честно, он и не нужен. То, что я придумаю сегодня, завтра может быть неактуально. Мы из Пакистана отправляем перчатки самолетом, но на днях одна авиакомпания отказалась лететь в Россию. И ладно бы они отказались в феврале 2022-го, но вдруг внезапно и сейчас, когда уже десятки тысяч грузов отправили – странно. Так что не смысла что-то продумывать заранее – сейчас все непредсказуемо.

Сафонов участвовал в создании перчаток, в которых играет

Матвей дебютировал за «ПСЖ» в модели Spire Air Knit MS.

Мы сотрудничаем с Сафоновым с 2023-го и совместно разработали его именные перчатки – в их прототипе он сыграл против Катара. Матвей был доволен, но весной 2024-го производитель предложил новый топовый материал (как у adidas) для задней стороны перчатки. Мы решили проапдейтить модель Сафонова.

Мы сделали тестовую партию, и в июне, когда Матвей приезжал в сборную, дали попробовать. Ему понравилось, в этих перчатках он сыграл против Беларуси.

До отъезда в «ПСЖ» мы передали Матвею несколько пар перчаток. Он померил, встретился с нашим директором по развитию и дал очень много комментариев. Во Францию мы отправили 11 пар: семь или восемь, в которых он играл в Минске, и еще три или четыре тестовых образца с правками, которые внес Матвей. В производство пошла модель, которую Матвей тестировал на игре в Минске, но с корректировками. Так что знайте: вы играете в модели, которую Матвей помогал разрабатывать на большом количестве этапов.

У новой модели другой крой и материал задней стороны перчатки. Он такой же плотный, но чуть более эластичный. По корректировкам Матвея мы изменили длину и ширину пальцев. Если имя вратаря используется в модели, то мы ценим его комментарии. Нам важно, чтобы Матвей одобрил перчатки: «Да, для меня это идеально».

Прошлая модель Сафонова осталась в продаже, но с другим дизайном задней части и названием – теперь это Spire Air Negative Cut (по типу кроя Negative Cut). В таких играют Игорь Шацкий из «Актобе» и сборной Казахстана и Денис Адамов из «Зенита». Они супердовольны. Говоря о Шацком и его менталитете: когда я отправил ему несколько пар, он настаивал на оплате за них. Я, конечно, отказался: «Шац, напомню, ты вратарь сборной Казахстана. Спасибо, что играешь в наших перчатках».

Но эта ситуация обо многом говорит: вратари в наших перчатках не ради «халявы», и это важно для нас.

«Мне важно тренироваться не в самом лучшем, чтобы прибавлять каждый день». Сафонов подолгу не обновляет перчатки

В июле мы отправили Матвею 11 пар Air Knit MS – подсчитали, чтобы хватило на первое время.

Матвей сказал, что пока достаточно. В этом плане он не требовательный, расход перчаток небольшой. Нет такого, что раз в три тренировки он надевает новые. Тренировочные пары он использует, пока они не убьются. Матвей говорит: «Мне важно тренироваться не в самом лучшем, чтобы прибавлять каждый день».

Кто-то скажет, что он отыграл два официальных матча, поэтому и расход небольшой. Но в «Краснодаре» и сборной Сафонов был такой же рациональный в использовании перчаток. Игровые пары держатся несколько матчей, а потом становятся тренировочными.

Я уже связался с Матвеем, он сказал, что перчаток хватает. Доделываем серийное производство, чтобы все были в наличии.

Спиряков разозлился из-за постов про «гол в очко» после «Штурма». Ворвался в комменты, но его сообщение стерли

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в августе в товарищеском матче со «Штурмом». Мне писали дофига сообщений – поздравляли с тем, что Матвей играет в Spire.

На следующий день после матча со «Штурмом» у меня жестко бомбило от постов во «ВКонтакте». Я сделал два наблюдения.

1. Зачастую обывателю непонятна роль вратаря – супер, что я могу ее раскрыть.

2. У людей поразительное желание кого-то обосрать вместо поддержки. Тонна желчи.

В крупном паблике написали: «Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ». Один из голов он пропустил в очко». Это придурки, реально. И это паблик на миллион подписчиков, который пишет как первоклассник. Я читал, и была одна мысль: «Ну вы вообще тупые что ли?»

«Гол в очко». Во-первых, капитальнейший привоз защитника, из-за которого на Мотю молниеносно вышли один в один. А, во-вторых, это стереотип из детства, что гол между ног – вратарский. При выходе один в один вратарь может не успеть закрыть пространство между ног. Это нормально, вратарь же не стоит на месте со сведенными ногами.

Если честно, меня раздражает такое. Воспитанник «Краснодара» попал в один из величайших грандов европейского футбола, а вместо поддержки в огромном паблике пишут посты на уровне необразованного первоклассника. Я там даже комментарий оставил. Формулировку точно не помню, но что-то типа: «Красавцы. Паблик-миллионник о футболе пишет такие заголовки. Уровень первоклассника, супер!» Коммент удалили.

Спиряков мечтает снять тренировку вратарей «ПСЖ»

С Матвеем мы обычно общаемся по делу, о перчатках. На другие темы списываемся редко. Максимум общаемся о чем-то параллельно и между делом, но стараюсь особо его не беспокоить.

Хотел бы полететь к Матвею во Францию. Но сейчас большая проблема с визами, раньше Шенген было намного проще получить.

В России права на показ Кубка Франции принадлежат телеканалу «Старт». Обсужу с ними, может, организуем совместную поездку. Они могут организовать аккредитацию вещателя. В прошлом году я с такой летал в Саудовскую Аравию снимать Криштиану Роналду. Аккредитация вещателя – это топ, это люкс. Мы с ней только в раздевалку Роналду не прошли. Там видят: «О, вещатель. Проходи».

В идеале привезти из Парижа два ролика. Один – матч глазами вратаря, второй – тренировка и быт Матвея. Мечтаю снять тренировку целиком. У меня с Шацким из «Актобе» такое видео было, я даже тренировался с командой. В «ПСЖ» такого не получится, но и просто показать их тренировку было бы потрясающе.

Таким получился новый пост в моем блоге. Пишите в комментариях, о чем хотите прочитать в следующий раз.

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Фото: eastnews.ru /FRANCK FIFE, GEOFFROY VAN DER HASSELT; РИА Новости /Александр Вильф