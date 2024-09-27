Жезуш о словах Кумана про саудовскую лигу: «У него нет морального права так говорить. Голландский чемпионат – один из слабейших в Европе»
Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний Стевен Бергвейн перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.
Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»
«Он говорит о своей лиге, которая не то чтобы второй дивизион, но одна из самых слабых в Европе. У него нет морального права так говорить, он не знает саудовской лиги.
А игроков, которые есть в саудовских командах, с футболистами голландской лиги просто не сравнить», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» в интервью A Bola.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости