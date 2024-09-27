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Жезуш о словах Кумана про саудовскую лигу: «У него нет морального права так говорить. Голландский чемпионат – один из слабейших в Европе»

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний Стевен Бергвейн перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

«Он говорит о своей лиге, которая не то чтобы второй дивизион, но одна из самых слабых в Европе. У него нет морального права так говорить, он не знает саудовской лиги.

А игроков, которые есть в саудовских командах, с футболистами голландской лиги просто не сравнить», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» в интервью A Bola.

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Нидерландов по футболу
logoРоналд Куман
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoЖорже Жезуш
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