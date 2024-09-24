Худт из «Аль-Шабаба» о конфликте Кумана и Бергвейна: «В Саудовской Аравии много качественных игроков. Когда появляется что-то новое, поначалу всегда есть сопротивление»

Уэсли Худт прокомментировал конфликт Роналда Кумана со Стевеном Бергвейном.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний футболист перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава Бергвейна в сборной закрыта.

«Об этом я не хочу говорить, это их личное дело. Что я могу сказать, так это то, что здесь много качественных игроков. Знаю, что в Нидерландах сейчас много споров, но мы не должны раздувать это.

Для меня приезд в Саудовскую Аравию был правильным решением. Мне здесь нравится. Когда появляется что-то новое, поначалу всегда есть некоторое сопротивление.

Должен сказать, что игроки, которые сейчас выступают здесь, обладают высоким мастерством. Из Европы приезжает много молодых футболистов, местные тоже хорошо играют», – заявил 30-летний защитник «Аль-Шабаба » Уэсли Худт .