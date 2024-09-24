Пьянич – почти в ЦСКА. Что мы знаем о переходе экс-звезды «Барсы» и «Юве»

И это после отказа играть с Россией!

ЦСКА вот-вот подпишет Миралема Пьянича. Сделка находится на финальных стадиях.

Завтра 34-летний полузащитник пройдет медосмотр, а потом подпишет контракт по схеме «1+1» с зарплатой в один миллион евро за сезон и бонусами. Эту информацию инсайдера Ивана Карпова подтвердил Андрей Панков .

Агент игрока Фали Рамадани для «Евро-Футбол.Ру» коротко сообщил: «Да, это правда. Соглашение есть».

Босниец приходит свободным агентом. Еще в июле покинул «Аль-Шарджу» из ОАЭ, за которую отыграл два года.

Пьянич сначала просил три миллиона, но потом уступил. Ради него отказались от Языджи

Впервые о возможном переезде Миралема в Россию написали 20 сентября. По информации Legalbet, тогда ЦСКА активно контактировал с агентами игрока. Пьянич просил два млн евро в год – армейцы согласились на такие запросы.

Тренер Марко Николич не отрицал интерес к игроку: «Могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Этого не знаю, я не в курсе».

Но дальше переговоры чуть не сорвались. Сначала Миралема не устроили финансовые условия – как утверждает «ВсеПроСпорт», он резко изменил требования и запросил три миллиона евро. ЦСКА предложил полтора. Пьянич взял паузу, но потом продолжил переговоры.

Уже в понедельник сторона Пьянича согласилась. Андрей Панков добавляет, что параллельно ЦСКА разговаривал с агентами Юсуфа Языджи, который тоже находится в статусе свободного агента. От него отказались как раз в пользу Пьянича – позиция восьмерки важнее.

Чуть позднее Иван Карпов добавил, что дело не только в футбольных приоритетах. ЦСКА отказался от Языджи еще и из-за слишком высоких финансовых запросов: Юсуф просил зарплату в 3-4 раза выше, чем Пьянич. К тому же, армейцы с ним уже знакомы, поэтому не забыли про травмы, проблемы со спиной и сложный характер.

Так решили, что логичнее выбрать Пьянича.

А ведь Пьянич отказывался играть с Россией осенью 2022-го

Россию с Пьяничем связывает одна неприятная история. 19 ноября 2022-го сборная должна была сыграть с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге, но матч отменили. Боснийцы отказывались выходить на поле.

Пьянич очень активно протестовал: «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление.

Лично я ничего не имею против российских футболистов, но, если все решили отказаться от игр с Россией, мы тоже должны это сделать».

Карьера Пьянича после «Юве»: ссора с Куманом, травмы в Турции, два года в ОАЭ

Пьянич сверкал в «Роме» и «Ювентусе», но в последние годы карьера медленно идет на дно.

● В 2020-м Миралем стал частью странной сделки с «Барселоной». Вышло так, что «Юве» обменял его на Артура и по документам заработал около 50 млн. Трансфер помог «Ювентусу» избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Миралем не комментировал ситуацию. Ради «Барсы» он покинул Италию, где отыграл аж десять лет.

● Пьянич так и не прижился в «Барсе». Первый сезон он страдал от травм и почти не играл. А осенью 2021-го окончательно поссорился с Роналдом Куманом. Боснийца отдали в аренду «Бешикташу», после чего он открыто раскритиковал тренера:

«Мы никогда не разговаривали. За исключением одного раза – на старте сезона. У меня есть опыт, я знаю, на что способен. Не знаю, что и сказать. Было непросто. Относились ли ко мне с неуважением? Тренер – да. Да».

● Но даже в Турции не пошло. Спустя пару месяцев «Бешикташ» хотел прервать аренду из-за травм. «Барселона» отказалась. С января Пьянич сыграл восемь матчей и вернулся в Каталонию, но и там оказался лишним на фоне экономического кризиса. Миралем много зарабатывал и проигрывал конкурентам.

● В 2022-м Пьянич отправился в ОАЭ – за «Аль-Шарджу» провел 62 матча. Но продлевать контракт не стали – не сошлись по деньгам. Миралем провалил несколько переговоров с командами Саудовской Аравии по этой же причине. Например, его звали в «Аль-Раэд», где играет Матиас Норманн.

Ничего не вышло. Теперь ждем Пьянича в РПЛ.

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Фото: East News /Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP; instagram.com/miralem_pjanic ; Seskimphoto/imago-images.de/Global Look Press