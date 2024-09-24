Оппозиция Лапорты призывает выразить ему вотум недоверия из-за отношения к легендам «Барсы», экономической ситуации и недостатков в управлении

Оппозиция Жоана Лапорты просит «Барселону» выразить ему вотум недоверия .

Как пишет Marca, в заявлении, подписанном несколькими оппозиционными к президенту группами, содержится требование к клубу о выражении вотума недоверия к Жоану Лапорте и его правлению.

Более того, они дают руководству десять дней для ответа на этот запрос или, как говорится в обращении, они рассмотрят альтернативные способы достижения цели. Группы считают, что успехи в спортивной сфере не должны затмевать недостатки нынешнего руководства.

«Мы обращаемся к членам правления с предложением, в соответствии со статьей 13B устава, инициировать и предложить всем членам клуба с правом голоса провести онлайн-консультацию, которая будет обязательной для исполнения.

Просим задать вопрос, сохраняют ли президент и нынешние члены правления доверие большинства членов клуба для продолжения управления клубом до конца мандата», – говорится в заявлении.

В тексте излагаются четыре основных причины, которые побудили оппозиционные группы сделать это обращение. Это отношение к некоторым легендам клуба, таким как Хави , Лионель Месси , Шарунас Ясикявичюс (экс-игрок и тренер баскетбольной «Барселоны») и Роналд Куман .

Они считают, что некоторые действия ставят под сомнение ценности клуба; их беспокоит экономическая, финансовая и имущественная ситуация клуба, а также управление спортивной сферой в последние годы.

«На протяжении трех лет мы терпеливо ждали изменений, уважая волю большинства членов клуба, выраженную на выборах в марте 2021 года. Мы также неоднократно встречались с руководством клуба, всегда с конструктивным настроем.

Однако, за два года до следующих выборов, наблюдая, что действия, противоречащие тому, что должно быть хорошим управлением клубом, продолжаются с возрастающей частотой, мы решили опубликовать это заявление», – объясняют подписавшие петицию ассоциации.