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  • Арне Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы. Но мы ожидаем, что «МЮ» будет на вершине. Может, не на вершине, но в верхней части»
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Арне Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы. Но мы ожидаем, что «МЮ» будет на вершине. Может, не на вершине, но в верхней части»

Арне Слот высказался о голах Луиса Диаса и результатах «Ливерпуля».

– Изменилось ли что-то в Диасе после мощного начала сезона?

– Мне сложно судить об этом, потому что меня, конечно, не было здесь в прошлом сезоне.

Мы все еще говорим о небольшой выборке. Я уже говорил, когда речь шла о большом количестве наших побед, что до сих пор нам противостояли почти все команды из нижней части таблица.

Конечно, мы ожидаем, что «Манчестер Юнайтед» в конце концов окажется на вершине таблицы («Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 3:0 в АПЛ – Спортс). Может быть, не на вершине, но в верхней части таблицы, так что нам еще многое предстоит доказать.

Возможно, нам помогло такое количество голов от наших нападающих. Посмотрим, сможем ли мы и дальше забивать столько, если матчи будет становиться сложнее, – сказал тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoЛуис Диас
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