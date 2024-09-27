Арне Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы. Но мы ожидаем, что «МЮ» будет на вершине. Может, не на вершине, но в верхней части»
Арне Слот высказался о голах Луиса Диаса и результатах «Ливерпуля».
– Изменилось ли что-то в Диасе после мощного начала сезона?
– Мне сложно судить об этом, потому что меня, конечно, не было здесь в прошлом сезоне.
Мы все еще говорим о небольшой выборке. Я уже говорил, когда речь шла о большом количестве наших побед, что до сих пор нам противостояли почти все команды из нижней части таблица.
Конечно, мы ожидаем, что «Манчестер Юнайтед» в конце концов окажется на вершине таблицы («Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 3:0 в АПЛ – Спортс). Может быть, не на вершине, но в верхней части таблицы, так что нам еще многое предстоит доказать.
Возможно, нам помогло такое количество голов от наших нападающих. Посмотрим, сможем ли мы и дальше забивать столько, если матчи будет становиться сложнее, – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ливерпуля»
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