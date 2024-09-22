Диас и Джексон набрали по 13 очков в фэнтези АПЛ – лучший результат 5-го тура

Николас Джексон и Луис Диас стали самыми результативными игроками фэнтези АПЛ.

«Челси» на выезде разгромил «Вест Хэм» (3:0). Нападающий Николас Джексон поучаствовал во всех трех голах и набрал 13 очков в фэнтези-турнире АПЛ : +2 за игру, +8 за голы, +3 за ассист. Сенегалец – второй по популярности игрок «Чесли» (12,06%), уступает только Коулу Палмеру (54,57%).

13 очков набрал и полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его команда дома обыграла «Борнмут» (3:0). Он – третий по популярности игрок ливерпульцев (14,35%) после Мохамеда Салаха (52,78%) и Вирджила ван Дейка (30,46%).

По 9 очков у полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина (+3 за игру, +6 за ассисты) и защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за сухой матч). Оба футболиста впервые в этом сезоне АПЛ отметились результативными передачами.

Дедлайн следующего тура АПЛ – 14:30 мск 28 сентября, в субботу.

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