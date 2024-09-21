Арне Слот: «Обыграть «Борнмут» дома – это нормально, но расписание тяжелое. «Ливерпуль» сыграл хорошо, особенно с мячом. Много моментов, немало ударов»
«Хорошее выступление, особенно игра с мячом. Немало ударов по воротам, множество моментов, но забить было не так легко, как может показаться.
Диас по-настоящему здорово реализовал моменты, но важно и то, что привело к его голам. «Борнмут» играл крайне агрессивно, и Конате понял, что будет хорошей идеей забросить мяч вперед. В случае со вторым голом Трент совершил хороший рывок с мячом. В обоих случаях Луис здорово завершил атаки.
Я не удивлен, что Трент вовлечен в такое количество голов, у него выдающееся мастерство. Но мне понравилось и то, как он сегодня защищался. Меня очень радует, когда он сочетает одно с другим.
То, что мы обыграли «Борнмут» дома, нормально, но расписание тяжелое, а соперники очень сильны. Нам дали хороший бой, и здорово, что мы сумели победить. Давайте продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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