Герои 5-го тура АПЛ: форвард полезнее Салаха и Сона, супервариант вместо Мо, идеальная затычка

И перспективный вратарь.

Это самые эффективные игроки 5-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Луис Диас, полузащитник, «Ливерпуль» (14,52%) – 13 очков

Сделал уже второй дубль в сезоне и забил пять мячей. В прошлом у него было восемь голов за 37 матчей АПЛ. Лучший в матче по явным голевым моментам (3). Отличный вариант, если не хотите переплачивать за Мохамед Салаха – или в пару к нему.

Николас Джексон, нападающий, «Челси» (12,22%) – 13 очков

Дубль и ассист против безыдейного «Вест Хэма». Лучший в матче по ударам (4). С начала прошлого сезона без учета пенальти Джексон забил больше, чем Салах, Сон Хын Мин, Александер Исак и Доминик Соланке. Если верите в атаку «Челси», это хорошее дополнение к Коулу Палмеру.

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (16,82%) – 9 очков

Выдал два ассиста против «Брентфорда». Кореец лучший в туре по созданным шансам (7). Сону осталось сделать пять голевых, и он станет лучшим ассистентом в истории «Тоттенхэма» в АПЛ. Игрок, который в любом матче может занести приличные очки.

Тайлер Диблинг, полузащитник, «Саутгемптон» (4,29%) – 8 очков

Молодой англичанин вышел в старте второй раз, у него гол с одного удара, но самое главное – он стоит всего 5. В прошлом туре заработал пенальти. Отличный вариант как затычка на позицию в полузащите.

Роберт Санчес, вратарь, «Челси» (2,29%) – 8 очков

У Санчеса вторая сухая игра подряд, испанец в них совершил 14 сэйвов, отбил пенальти и предотвратил почти четыре мяча. Дальше две домашние игры против «Брайтона» и «Ноттингем Форест». Выглядит перспективно.

Дедлайн 6-го тура – в 14:30 мск в субботу, 28 сентября . Начнется игрой «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».