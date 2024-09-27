Валуев о Пьяниче: «Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. Он приехал деньги зарабатывать. Работа у него такая. Творческая» 

Николай Валуев отреагировал на извинения Миралема Пьянича за слова о России.

В 2022 году хавбек выступил против проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Накануне он перешел в ЦСКА свободным агентом.

«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там — ничего личного, просто бизнес.

И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов. Работа у него такая. Творческая», — сказал депутат Госдумы РФ.

Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»