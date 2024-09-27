«С верблюда на коня – в один миг...» Экс-партнеры Пьянича по «Роме» де Росси, Наингголан, Боррьелло, Стротман – о ролике футболиста ЦСКА на коне

Бывшие партнеры Миралема Пьянича по «Роме» отреагировали на его ролик на коне.

Пьянич перешел в ЦСКА свободным агентом из клуба «Шарджа» из ОАЭ.

Московский клуб представил игрока в видеоролике «Миралем Пьянич снова на коне», где показал его в плаще и на белом коне.

Бывший партнеры полузащитника по «Роме» в отреагировали на перформанс под постом армейцев и игрока в соцсетях.

Даниэле де Росси : «Принц вернулся на белом коне...😊»

Марко Боррьелло: «С верблюда на коня – один миг...»

Кевин Стротман : «Хахахаха 😂😂😂😂»

Раджа Наингголан – в ответ Боррьелло: «От принца до рыцаря тоже».