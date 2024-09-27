«С верблюда на коня – в один миг...» Экс-партнеры Пьянича по «Роме» де Росси, Наингголан, Боррьелло, Стротман – о ролике футболиста ЦСКА на коне
Бывшие партнеры Миралема Пьянича по «Роме» отреагировали на его ролик на коне.
Пьянич перешел в ЦСКА свободным агентом из клуба «Шарджа» из ОАЭ.
Московский клуб представил игрока в видеоролике «Миралем Пьянич снова на коне», где показал его в плаще и на белом коне.
Бывший партнеры полузащитника по «Роме» в отреагировали на перформанс под постом армейцев и игрока в соцсетях.
Даниэле де Росси: «Принц вернулся на белом коне...😊»
Марко Боррьелло: «С верблюда на коня – один миг...»
Кевин Стротман: «Хахахаха 😂😂😂😂»
Раджа Наингголан – в ответ Боррьелло: «От принца до рыцаря тоже».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм ЦСКА
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