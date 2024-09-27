Милошевич о Пьяниче: «Может быть одним из лучших в РПЛ, если с физикой все в порядке. Его качества просто запредельные» 

Саво Милошевич оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Многое будет зависеть от того, в каких физических кондициях находится Миралем . Если с физикой все в порядке, он может быть одним из лучших футболистов в российской лиге. Это игрок высочайшей квалификации, его качества просто запредельные.

Если Пьянич покажет свой лучший уровень, определенно может получить вызов в сборную Боснии и Герцеговины, в хорошей форме Миралем по-прежнему является одним из лучших боснийских футболистов», — сказал бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.