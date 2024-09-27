Милошевич о Пьяниче: «Может быть одним из лучших в РПЛ, если с физикой все в порядке. Его качества просто запредельные»
Саво Милошевич оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Многое будет зависеть от того, в каких физических кондициях находится Миралем. Если с физикой все в порядке, он может быть одним из лучших футболистов в российской лиге. Это игрок высочайшей квалификации, его качества просто запредельные.
Если Пьянич покажет свой лучший уровень, определенно может получить вызов в сборную Боснии и Герцеговины, в хорошей форме Миралем по-прежнему является одним из лучших боснийских футболистов», — сказал бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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