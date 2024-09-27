«Пьянич не суперзвезда. Если бы Роналду приехал... Миралем играл в хороших чемпионатах и на хорошем уровне, но в РПЛ будет сложнее». Терехин о новичке ЦСКА
Олег Терехин сомневается в необходимости трансфера Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Есть много противоречий в переходе Пьянича в ЦСКА, ведь были слова, что он не станет играть со сборной России. Это было непростое решение руководителей и главного тренера ЦСКА, с них будет спрос. Со стороны клуба будет спрос с Пьянича в качестве лидера команды.
Футболист играл в хороших чемпионатах и на хорошем уровне, но в РПЛ будет сложнее. Какой стимул ему приезжать в Россию из Эмиратов в 34 года? Что ему доказывать?
Нельзя сказать, что это суперзвезда, но это один из хороших футболистов. Одно дело, если бы в Россию приехал Роналду...» – сказал бывший нападающий «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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