Из-за саммита БРИКС игру «Рубин» – «Динамо» перенесли в Нижний Новгород
РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» – «Динамо» Москва в Нижний Новгород.
«На основании обращения футбольного клуба «Рубин» российская Премьер-лига согласовала перенос матча 12-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Москва из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород.
В связи с проведением в Казани Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», – говорится в сообщении РПЛ.
Встреча «Рубина» и «Динамо» пройдет 20 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РПЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости