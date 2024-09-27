Из-за саммита БРИКС игру «Рубин» – «Динамо» перенесли в Нижний Новгород

РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» – «Динамо» Москва в Нижний Новгород.

«На основании обращения футбольного клуба «Рубин» российская Премьер-лига согласовала перенос матча 12-го тура Мир РПЛ с «Динамо » Москва из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород.

В связи с проведением в Казани Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», – говорится в сообщении РПЛ .

Встреча «Рубина » и «Динамо» пройдет 20 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».