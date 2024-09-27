Экс-форвард «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан». Клуб идет 9-м в Сербии после 0:4 от «Црвены Звезды»
Он сменил Александара Станоевича. Экс-футболист выступал за сербский клуб с 1992 по 1995 год, а затем перешел в «Астон Виллу». Форвард также играл в Испании и Италии, а России – за «Рубин» в 2008 году.
Ранее Милошевич уже занимал пост главного тренера «Партизана», проработав в клубе с марта 2019 года по сентябрь 2020 года.
В настоящий момент клуб занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. В последнем туре команда потерпела разгромное поражение от «Црвены Звезды» со счетом 0:4.
Фото: partizan.rs
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