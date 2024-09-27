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  • Экс-форвард «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан». Клуб идет 9-м в Сербии после 0:4 от «Црвены Звезды»
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Экс-форвард «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан». Клуб идет 9-м в Сербии после 0:4 от «Црвены Звезды»

Саво Милошевич стал главным тренером «Партизана».

Он сменил Александара Станоевича. Экс-футболист выступал за сербский клуб с 1992 по 1995 год, а затем перешел в «Астон Виллу». Форвард также играл в Испании и Италии, а России – за «Рубин» в 2008 году.

Ранее Милошевич уже занимал пост главного тренера «Партизана», проработав в клубе с марта 2019 года по сентябрь 2020 года.

В настоящий момент клуб занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. В последнем туре команда потерпела разгромное поражение от «Црвены Звезды» со счетом 0:4.

Фото: partizan.rs

Фанаты «Партизана» после 0:4 от «Црвены Звезды» забросали раздевалку своей команды различными предметами, разбили стекло – тренер Станоевич получил порезы лица

Неизвестные проникли на стадион «Партизана», подожгли поле и разбросали битое стекло перед дерби с «Црвеной Звездой». Клуб подозревает своих ультрас

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Партизана»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoСаво Милошевич
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
logoПартизан
трансферы
Александар Станоевич
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