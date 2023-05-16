Прокуратура расследует обмен Силлессена и Нето между «Барсой» и «Валенсией». Бывший вице-президент валенсийцев заявил, что клубы сфальсифицировали баланс этой сделкой

Теги Барселона Валенсия Ла Лига трансферы бизнес происшествия Яспер Силлессен Питер Лим Нето деньги Футбол

Прокуратура расследует трансферы Нето и Яспера Силлессена между «Валенсией» и «Барселоной».

Обмен вратарями между «Валенсией» и «Барселоной» состоялся в 2019 году. В результате продажи Нето «Валенсия» заработала 26 миллионов евро , а «Барселона» получила 35 млн евро за Силлессена.

В январе 2022 года бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио обратился в прокуратуру с иском в отношении владельца «Валенсии» Питера Лима и других руководителей клуба, среди прочего заявив, что оба клуба с помощью обмена Нето на Силлессена хотели сфальсифицировать свои экономические показатели и уменьшить убытки.

В иске Сорио упоминает Лима, президента клуба Лайхуна Чана, бывшего президента Амадео Сальво и агента Жорже Мендеша, и обвиняет их в возможных корпоративных преступлениях, ложной отчетности, недобросовестном управлении и коррупции.

В настоящий момент прокуратура начала досудебное расследование. Сообщается, что ранее прокуратура уже проводила предварительные проверки по указанным вопросам, однако судебное разбирательство так и не было инициировано.

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25 комментариев

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SaH4r.
с Негрейрой не получилось, теперь новое что-то придумали)
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Adam Murdalov
где все эти люди были до дела с негрейрой ?
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Алексей Брызгалов
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, даже вокруг Ювентуса не было столько коррупционных скандалов, как вокруг Барселоны в последнее время
ювентус становился чемпионом за счёт договорных матчей. не нужно сравнивать великую барсу и это недоразумение туринское
+8
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Ramin Mamedov
да не может быть?) а я думал правда Нето стоил 30 млн, а Силессен 35 млн, просидев пару лет на скамейке Барсы)))
+2
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Power Lifting
В январе 2022 года бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио-Негрейра обратился в прокуратуру с иском в отношении владельца «Валенсии» Питера Лима и других руководителей клуба,
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ЦСКА1960
Ответ SaH4r.
с Негрейрой не получилось, теперь новое что-то придумали)
В январе 2022 года?
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Станислав Л
что тут можно расследовать? Один купил - другой продал
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шампион
Ювентус научил)
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DolJun
подлый перес пытается помешать барсе взять чемпионство!
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Ебздрогыч
Мне кажется, даже вокруг Ювентуса не было столько коррупционных скандалов, как вокруг Барселоны в последнее время
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Игорь Климов
А почему ТРИ года молчал, а только сейчас вышел с этим обвинением?
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Ростов-на-Дону
Сутормин небрежно помахал рукой нашей прокуратуре!
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ljolik888
Ещё один вылез на фоне
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psycho
если после этого зенит не будет расформирован, то я даже не знаю
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Karl0709
Думаю сезон 23/24 будет за Реалом ( всплывут всякие коррупционные махинации и договорные матчи и подкуп судей )
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psycho
Вискас 🙏
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ЦСКА1960
Ответ Adam Murdalov
где все эти люди были до дела с негрейрой ?
Всё вопросы к прокуратуре, которая волокитит тягомотину с делом. В новости всё написано, что досудебном расследование начато только сейчас
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