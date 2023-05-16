Прокуратура расследует обмен Силлессена и Нето между «Барсой» и «Валенсией». Бывший вице-президент валенсийцев заявил, что клубы сфальсифицировали баланс этой сделкой
Прокуратура расследует трансферы Нето и Яспера Силлессена между «Валенсией» и «Барселоной».
Обмен вратарями между «Валенсией» и «Барселоной» состоялся в 2019 году. В результате продажи Нето «Валенсия» заработала 26 миллионов евро , а «Барселона» получила 35 млн евро за Силлессена.
В январе 2022 года бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио обратился в прокуратуру с иском в отношении владельца «Валенсии» Питера Лима и других руководителей клуба, среди прочего заявив, что оба клуба с помощью обмена Нето на Силлессена хотели сфальсифицировать свои экономические показатели и уменьшить убытки.
В иске Сорио упоминает Лима, президента клуба Лайхуна Чана, бывшего президента Амадео Сальво и агента Жорже Мендеша, и обвиняет их в возможных корпоративных преступлениях, ложной отчетности, недобросовестном управлении и коррупции.
В настоящий момент прокуратура начала досудебное расследование. Сообщается, что ранее прокуратура уже проводила предварительные проверки по указанным вопросам, однако судебное разбирательство так и не было инициировано.
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