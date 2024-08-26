«Валенсия» может арендовать у «Спартака» Дуарте, если расстанется с Озкаджаром (Relevo)

Теги Спартак премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Питер Лим Алексис Дуарте Дженк Озкаджар Футбол

«Валенсии» интересен Алексис Дуарте.

Как сообщает Relevo, испанский клуб может попробовать подписать защитника «Спартака», если расстанется с Дженком Озкаджаром, на которого претендует «Вальядолид».

Футболист московского клуба занимает высокое место в списке целей «Валенсии». Рассматривается возможность его аренды.

Отмечается, что владелец «лос чес» Питер Лим не разрешает подписать на замену Озкаджару футболиста с более высокой зарплатой. Дженк зарабатывает 1,4 млн евро (до вычета налогов).

Дуарте в прошлом сезоне провел 27 матчей в Мир РПЛ, в этом – ни одного. Подробно со статистикой парагвайца можно ознакомиться здесь.

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42 комментария
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Зря, Дуарте молодец, он бы пригодился команде...
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+52
Наигрывали, наигрывали, уже нормально влился, на тебе - не подходит. Не должен каждый новый тренер полностью уничтожать команду. Или не менять тренеров так часто. Чтобы болельщик принял игрока, он должен поиграть в команде, чем-то запомниться, полюбиться. А так, эта текучка снижает интерес к команде. Я вот до сих пор тоскую по стремительным проходам Айртона, пасам Фернандеса, голам Зе Луиша и чудесам Промеса.
+28
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+23
Ответ Алексей Иванов
Зря, Дуарте молодец, он бы пригодился команде...
Дуарте лучший защитник в обойме Спартака.
+27
-6
+21
Ответ Мой Спартак
Наигрывали, наигрывали, уже нормально влился, на тебе - не подходит. Не должен каждый новый тренер полностью уничтожать команду. Или не менять тренеров так часто. Чтобы болельщик принял игрока, он должен поиграть в команде, чем-то запомниться, полюбиться. А так, эта текучка снижает интерес к команде. Я вот до сих пор тоскую по стремительным проходам Айртона, пасам Фернандеса, голам Зе Луиша и чудесам Промеса.
Фернандеса? Или Фернандо?
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Совсем не удивлюсь, если заиграет прилично
+12
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Ответ Никита Самарин
Станковичу он особо не нужен, так что будет здорово увидеть парня в Ла Лиге.
Пофиг лалига, наш чемпионат - РПЛ!
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Ответ Nur
Фернандеса? Или Фернандо?
Фернандо. Который от своей штрафной навешивал на гол в чужие ворота.
+6
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Станковичу он особо не нужен, так что будет здорово увидеть парня в Ла Лиге.
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Дуарте неплох при игре в три ЦЗ. Тогда его слабые места не так заметны. Станкович будет играть в два ЦЗ. Бабич - основной ЦЗ, к которому могут добавить любого из списка Чернов/Абена/Литвинов/Маслов. Может и Дуарте неплохо бы смотрелся с Бабичем, но пока нареканий к тому, как Станкович выстраивант оборону, нет. Дуарте в прошлом сезоне допустил много ошибок, скучать не буду. Если удастся его выгодно продать - тем более будет отличная сделка.
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Ответ Андрей Ткаченко
Дуарте лучший защитник в обойме Спартака.
да? а с другой стороны мы же не пропускаем...
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Ответ Андрей Ткаченко
Дуарте лучший защитник в обойме Спартака.
В паре с Бабичем это точно..
Хотя не знаю, если без него Спартак не пропускает 6 матчей подряд... Нужно быть в команде, чтобы понять логику Станковича, ему виднее и можно доверять....
Возможно дело в лимите на легионеров, у Станковича есть планы на новых игроков...
Будет не удивительно, если через год или пару лет Дуарте окажется в одном из топ клубов Испании или даже в АПЛ
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Ответ Никита Самарин
Станковичу он особо не нужен, так что будет здорово увидеть парня в Ла Лиге.
Дуарте при Станковиче только начал тренироваться после травмы, поэтому обсуждать очередную "утку" о ненужности этого игрока тренеру нет смысла.
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Дуарте - отличный защитник. Мне всегда он нравился, я в него верил, даже когда многие по началу его критиковали.
Очень надеюсь, что всё же Спартак сможет его сохранить. Не сомневаюсь, что он сможет не только качественно отыграть, принося пользу команде, но даже ещё прибавить.
+4
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Ответ Андрей Ткаченко
Дуарте лучший защитник в обойме Спартака.
Какая чушь
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Ответ Андрей Ткаченко
Дуарте лучший защитник в обойме Спартака.
после Бабича
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Ответ Никита Самарин
Станковичу он особо не нужен, так что будет здорово увидеть парня в Ла Лиге.
С чего бы не нужен? Станкович хоть слом об этом обмолвился?
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Тогда уж лучше продать. Брали за 5, насколько я помню. Ну он вырос, так что 7-8 можно. Аренда невыгодна совсем. Не отобьются бабки
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Видимо Дуарте это актив который можно не плохо продать, но для этого надо чтобы он засветился в Европе и тем более в еврокубках и такой клуб как Валенсия то что надо для увеличения его стоимости
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Ответ Мой Спартак
Наигрывали, наигрывали, уже нормально влился, на тебе - не подходит. Не должен каждый новый тренер полностью уничтожать команду. Или не менять тренеров так часто. Чтобы болельщик принял игрока, он должен поиграть в команде, чем-то запомниться, полюбиться. А так, эта текучка снижает интерес к команде. Я вот до сих пор тоскую по стремительным проходам Айртона, пасам Фернандеса, голам Зе Луиша и чудесам Промеса.
да лаж
а это все , не верь бро не куда его не отдадут
+1
-1
0
Ответ Мой Спартак
Наигрывали, наигрывали, уже нормально влился, на тебе - не подходит. Не должен каждый новый тренер полностью уничтожать команду. Или не менять тренеров так часто. Чтобы болельщик принял игрока, он должен поиграть в команде, чем-то запомниться, полюбиться. А так, эта текучка снижает интерес к команде. Я вот до сих пор тоскую по стремительным проходам Айртона, пасам Фернандеса, голам Зе Луиша и чудесам Промеса.
Насколько я слышал, там сам Дуарте с причудами: есть немного духа Соболева.
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Ответ Evgeny Valyaev
Дуарте неплох при игре в три ЦЗ. Тогда его слабые места не так заметны. Станкович будет играть в два ЦЗ. Бабич - основной ЦЗ, к которому могут добавить любого из списка Чернов/Абена/Литвинов/Маслов. Может и Дуарте неплохо бы смотрелся с Бабичем, но пока нареканий к тому, как Станкович выстраивант оборону, нет. Дуарте в прошлом сезоне допустил много ошибок, скучать не буду. Если удастся его выгодно продать - тем более будет отличная сделка.
И сколько Дуарте допустил ошибок ? Сколько Бабич ?
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