«Валенсия» может арендовать у «Спартака» Дуарте, если расстанется с Озкаджаром (Relevo)
«Валенсии» интересен Алексис Дуарте.
Как сообщает Relevo, испанский клуб может попробовать подписать защитника «Спартака», если расстанется с Дженком Озкаджаром, на которого претендует «Вальядолид».
Футболист московского клуба занимает высокое место в списке целей «Валенсии». Рассматривается возможность его аренды.
Отмечается, что владелец «лос чес» Питер Лим не разрешает подписать на замену Озкаджару футболиста с более высокой зарплатой. Дженк зарабатывает 1,4 млн евро (до вычета налогов).
Дуарте в прошлом сезоне провел 27 матчей в Мир РПЛ, в этом – ни одного. Подробно со статистикой парагвайца можно ознакомиться здесь.
Хотя не знаю, если без него Спартак не пропускает 6 матчей подряд... Нужно быть в команде, чтобы понять логику Станковича, ему виднее и можно доверять....
Возможно дело в лимите на легионеров, у Станковича есть планы на новых игроков...
Будет не удивительно, если через год или пару лет Дуарте окажется в одном из топ клубов Испании или даже в АПЛ
Очень надеюсь, что всё же Спартак сможет его сохранить. Не сомневаюсь, что он сможет не только качественно отыграть, принося пользу команде, но даже ещё прибавить.
а это все , не верь бро не куда его не отдадут