«Валенсия» может арендовать у «Спартака» Дуарте, если расстанется с Озкаджаром (Relevo)

«Валенсии» интересен Алексис Дуарте.

Как сообщает Relevo, испанский клуб может попробовать подписать защитника « », если расстанется с , на которого претендует « ».

Футболист московского клуба занимает высокое место в списке целей «Валенсии». Рассматривается возможность его аренды.

Отмечается, что владелец «лос чес» Питер Лим не разрешает подписать на замену Озкаджару футболиста с более высокой зарплатой. Дженк зарабатывает 1,4 млн евро (до вычета налогов).

в прошлом сезоне провел 27 матчей в Мир РПЛ, в этом – ни одного. Подробно со статистикой парагвайца можно ознакомиться здесь.