«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили и отдать его в аренду. Клуб видит в голкипере замену Алиссону, «Валенсия» хочет 35 млн евро (Relevo)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Борнмут Питер Лим Алиссон Георгий Мамардашвили Футбол

Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб заинтересован в подписании вратаря «Валенсии» и сборной Грузии, сообщает Relevo. На этой неделе представители клубов проведут встречу, на которой обсудят этот вопрос. 

«Ливерпуль» ищет игрока на замену Алиссону, хотя бразилец готов остаться в команде как минимум на сезон. «Красные» считают 31-летнего голкипера легендой и не спешат расставаться с ним, но вместе с тем хотят купить Мамардашвили уже сейчас, так как его трансферная стоимость будет расти. 

Мерсисайдцы могут отдать Георгия в аренду сразу после подписания – предпочтительным является вариант с переходом вратаря в другую английскую команду. Сам футболист заинтересован в переходе в «Ливерпуль» и может согласиться на аренду. 

Отмечается, что интерес к 23-летнему игроку также проявляет «Борнмут». 

Перед стартом Евро-2024 владелец «Валенсии» Питер Лим оценивал Мамардашвили в 35 миллионов евро. Если сделка состоится, то ее сумма будет близка к указанной. 

В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер провел 37 матчей и пропустил 41 гол. Его статистика – здесь

33 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиссону всего 31, какая замена?! И замена у него уже есть - Келлехер.
+77
-1
+76
Беккер ещё как минимум 5 лет будет играть на высоком уровне. Никакой топ вратарь не пойдёт в Ливерпуль при наличии Алиссона
+44
-3
+41
Алиссон может ещё лет пять вполне стоять, если не больше, для вратарей это норма, тем более такого уровня. И что, весь контракт по арендам кататься будет? Смысл непонятен для обеих сторон...
+12
-1
+11
Ответ Евгений Сидоров
Алиссону всего 31, какая замена?! И замена у него уже есть - Келлехер.
Келлехер давно заслужил первый номер, ему не в кайф играть между травмами Али
+9
-1
+8
Ответ kacnep
Келлехер давно заслужил первый номер, ему не в кайф играть между травмами Али
Это уже другой вопрос. И пока он никуда не ушёл, то он первая замена Алиссону на случай ухода.
+5
-1
+4
«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили и отдать его в аренду в Челси.😎😎😎😎
+4
0
+4
Зачем? Чтобы весь сезон сидеть под Алисоном и ждать, пока он травмируется?
+6
-3
+3
Ответ 2 Ender Eyes
Зачем? Чтобы весь сезон сидеть под Алисоном и ждать, пока он травмируется?
Написали же - в аренду.
+3
0
+3
Ответ Bunyod Turgunov
Беккер ещё как минимум 5 лет будет играть на высоком уровне. Никакой топ вратарь не пойдёт в Ливерпуль при наличии Алиссона
Алиссон собирается в СА. Никакие 5 лет он в ливерпуле не будет, даже думаю, это или последний, или предпрследний его сезон в ливерпуле.
+7
-5
+2
Бред, на данный момент есть позиции которые надо усилять, а тут 35 лямов, за вратаря, хотя есть Алисон и Келлехер.
+3
-1
+2
Мамардашвили это супер уровень
+3
-1
+2
Ответ Alex Sarus
Али конечно топ, но травмы и уже не молод.
не молод?? Ему 31, для киперов это только конец начала.
+1
0
+1
Ответ filippa
не все читают новости до конца.
Так тут прямо в заголокве 😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Liquidozz
Написали же - в аренду.
не все читают новости до конца.
+1
0
+1
Рановато еще, Алиссон еще 3 сезончика попылить может
+2
-1
+1
Ответ Арсений1990
Мамардашвили не доволен, что ему придётся сидеть под Куртуа, с чего в Ливерпуле взяли, что он пойдёт к ним, чтобы сидеть под Алиссоном Логика?
Так ответ в самой новости.

Мамардашвили хочет играть за Ливерпуть. Поэтому согласен и на такие условия.
+1
-1
0
Ответ Виталий А.
не молод?? Ему 31, для киперов это только конец начала.
Я скорее про то что болячки могут замучать.
0
0
0
Ответ anshef
Бред, на данный момент есть позиции которые надо усилять, а тут 35 лямов, за вратаря, хотя есть Алисон и Келлехер.
Я думаю, что есть договоренность с алиссоном, что он уедет в СА через сезон
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Алиссону всего 31, какая замена?! И замена у него уже есть - Келлехер.
Келлехер хочет уйти и быть первым номером
0
0
0
Просто дичь какая то творится на рынке. Клуб который меньше всего должен переживать за вратарскую позицию крутится больше тех , у кого в рамах дыра ...
0
0
0
Мерсисайдец Мамардашвили
0
0
0
Ярош есть)
0
0
0
Прочитал Марадишвили, чуть челюсть не потерял.
0
0
0
Утка жирнейшая, я думаю, только если арабы не дают от 50 млн.
+1
-1
0
Да это идеальный вариант, перейти в топ и сразу уйти в аренду в хороший клуб
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий