«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили и отдать его в аренду. Клуб видит в голкипере замену Алиссону, «Валенсия» хочет 35 млн евро (Relevo)
Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».
Английский клуб заинтересован в подписании вратаря «Валенсии» и сборной Грузии, сообщает Relevo. На этой неделе представители клубов проведут встречу, на которой обсудят этот вопрос.
«Ливерпуль» ищет игрока на замену Алиссону, хотя бразилец готов остаться в команде как минимум на сезон. «Красные» считают 31-летнего голкипера легендой и не спешат расставаться с ним, но вместе с тем хотят купить Мамардашвили уже сейчас, так как его трансферная стоимость будет расти.
Мерсисайдцы могут отдать Георгия в аренду сразу после подписания – предпочтительным является вариант с переходом вратаря в другую английскую команду. Сам футболист заинтересован в переходе в «Ливерпуль» и может согласиться на аренду.
Отмечается, что интерес к 23-летнему игроку также проявляет «Борнмут».
Перед стартом Евро-2024 владелец «Валенсии» Питер Лим оценивал Мамардашвили в 35 миллионов евро. Если сделка состоится, то ее сумма будет близка к указанной.
В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер провел 37 матчей и пропустил 41 гол. Его статистика – здесь.
Мамардашвили хочет играть за Ливерпуть. Поэтому согласен и на такие условия.