«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили и отдать его в аренду. Клуб видит в голкипере замену Алиссону, «Валенсия» хочет 35 млн евро (Relevo)

Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб заинтересован в подписании вратаря «Валенсии» и сборной Грузии, сообщает Relevo. На этой неделе представители клубов проведут встречу, на которой обсудят этот вопрос.

«Ливерпуль» ищет игрока на замену , хотя бразилец готов остаться в команде как минимум на сезон. «Красные» считают 31-летнего голкипера легендой и не спешат расставаться с ним, но вместе с тем хотят купить Мамардашвили уже сейчас, так как его трансферная стоимость будет расти.

Мерсисайдцы могут отдать в аренду сразу после подписания – предпочтительным является вариант с переходом вратаря в другую английскую команду. Сам футболист заинтересован в переходе в « » и может согласиться на аренду.

Отмечается, что интерес к 23-летнему игроку также проявляет « ».

Перед стартом Евро-2024 владелец «Валенсии» оценивал Мамардашвили в 35 миллионов евро. Если сделка состоится, то ее сумма будет близка к указанной.

В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер провел 37 матчей и пропустил 41 гол. Его статистика – здесь.