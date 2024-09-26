Корнеев о Пьяниче: «Топ-уровень для ЦСКА и РПЛ. Есть ювелирные Обляков и Файзулаев, но еще один такой ювелир придаст команде что-то новое, видимо»
Сегодня армейцы объявили о трансфере 34-летнего боснийского полузащитника. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на один год.
«По качествам – отличный трансфер. В зависимости от того, насколько физическая позволяет игроку показывать на поле те качества, которые у него есть. Насколько он хорош сейчас в игровом ритме и так далее, в этом вопросе есть сомнения. Но то, что это суперкачественный игрок, нет сомнений.
Пьянич – топ-уровень для ЦСКА и Мир РПЛ. В плане понимания, в плане ювелирной работы с мячом. Поэтому, я думаю, что на это делался акцент, когда его подписывали.
Понятно, что есть ювелирный Обляков, ювелирный Файзулаев. Но, видимо, нужен еще один такой ювелир, который придаст команде что-то новое», – заявил бывший игрок ЦСКА и «Барселоны».
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