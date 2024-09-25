Владимир Слишкович высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний полузащитник переходит на правах свободного агента. Последние два сезона он выступал за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ.

«Миралем Пьянич – отличный игрок и лидер. Футболист, который своими знаниями и опытом может помочь ЦСКА .

Не думаю, что 34 – это много, особенно для игроков его типа. Он игрок, который может решить исход матча одной передачей и одним штрафным ударом. Желание каждого нападающего – иметь такого игрока, который сможет дать ему возможность забить гол.

Определенно ему понадобится некоторое время, потому что он из лиги, которую нельзя сравнивать с российской, где интенсивность игры намного ниже.

Он будет единственный настоящий, как говорят итальянцы, реджиста (игрок, который начинает и создает атаки – Спортс’‘) в чемпионате России. Такого типа игрока, как в ЦСКА, сейчас нет ни в одной команде», – сказал боснийский экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович .

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