Пономарев о Пьяниче в ЦСКА: «Приехал заработать напоследок, это его лебединая песня. Ему уже 34, играл в ОАЭ. Ну что там за футбол? Парк культуры»

Владимир Пономарев высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось , что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

«Пьянич выступал против матча со сборной России, а сейчас едет в клуб, представляющий российскую армию? Это что, в первый раз? Был у нас Вернблум , классный полузащитник, заработал большие деньги, потому что долго играл в ЦСКА. Стал миллионером, приехал туда и стал говорить: «Зря играл в России, это страна-агрессор». Ну что сделаешь? Они живут в той стране, куда приехали. Там бы он был изгоем, если бы ответил по-другому на вопрос корреспондента.

Так же и Пьянич. Он хотел играть в Европе, ответь он по-другому – тоже был бы изгоем. Не приняли бы ни в какую команду. Люди едут зарабатывать деньги, ему уже 34 года, играл в ОАЭ. Ну что там за футбол? Парк культуры в этих Эмиратах. Приехал заработать напоследок, это его лебединая песня.

Сейчас такая же картина во всем мире, и ничего удивительного нет. В наше время, если тебя пригласили из одной московской команды в другую, стеснялись прийти и боялись. А сейчас деньги все решают.

Думаю, это неплохое приобретение для ЦСКА, у нас нет такого сильного разыгрывающего полузащитника, а он уже в возрасте, может руководить командой. Англичане говорят: «Покажите своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда». На годик его, возможно, хватит – 34 года все-таки. А там посмотрит он сам», – сказал бывший футболист ЦСКА .