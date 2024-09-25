Кузнецов о Пьяниче в ЦСКА: «Совершенно непонятно, как такие трансферы происходят. Сколько ему лет, 34? Мы не вправе ожидать, что он чем-то поможет команде»
Дмитрий Кузнецов высказался о трансфере Миралема Пьянича в ЦСКА.
34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось, что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.
«А сколько ему лет, 34, так ведь? Тогда все ясно. Думаю, мы не вправе ожидать, что он чем-то поможет ЦСКА. Я просто не знаю, как он поможет.
Ладно, если бы он был на виду последние пару лет или был помоложе, но так мне совершенно непонятно, как такие трансферы происходят», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер 2Drots.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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