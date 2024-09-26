Сафонов о «ПСЖ»: «Думал об аренде в теории, но зачем мне это? Возможность стать основным вратарем будет, когда я уберу все свои огрехи»

Матвей Сафонов рассказал об амбициях стать основным вратарем в «ПСЖ».

25-летний экс-вратарь «Краснодара» провел два матча за парижан – с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и с «Реймсом» (1:1) в Лиге 1.

– Есть ли понимание, в каком компоненте вы стали сильнее за это время во Франции?

– Когда я пришел и начал тренироваться, у меня вылезли проблемы, преимущественно технического характера. Сейчас у меня как раз таки процесс работы над собой – убираю ошибки и считаю, что это та сторона, над которой мне нужно работать и дальше впитывать все, что мне говорит тренер голкиперов.

Кстати, мне всю карьеру везло с тренерами вратарей. Мне нравится, как мы работаем, и я чувствую, что становлюсь сильнее. Для меня это самое главное.

– После перехода говорили, что для себя вы идете в новую команду на роль первого номера.

– Нет, говорил иначе: что неправильно говорить о том, что я иду на роль второго.

– И что амбиции – стать основным вратарем.

– Такие амбиции никуда не делись, это должно быть у каждого игрока. Я не говорил, что иду первым номером, я говорил о том, что не нужно меня сразу сажать на лавку. Я понимаю, что у меня есть возможность стать первым номером только тогда, когда я уберу все свои огрехи.

Мне нужно много работать, чтобы постоянно конкурировать за место первого номера. У меня не было ожиданий, что я приеду в «ПСЖ » и сразу встану в ворота, я говорил о том, что на данный момент я не готов смириться с ролью второго. Я буду продолжать работать для того, чтобы постараться получать свое игровое время.

– Как в связи с такими амбициями у вас складываются отношения с первым номером команды Доннаруммой? Он видит в вас конкурента?

– Спросите у него, видит ли он меня конкурентом. У меня нет такой информации.

У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, общались бы еще лучше.

– Еще один конкурент – Арнау Тенас из олимпийской сборной Испании. Что можете сказать о нем? Он тоже конкурирует с вами, у него тоже есть амбиции стать первым номером.

– Наверняка у него тоже есть амбиции. Арнау – прекрасный парень.

С ним у нас отношения даже немного лучше, потому что говорим на английском. Не могу сказать, что я на нем говорю хорошо, но более-менее понимаю и могу донести информацию. У Доннаруммы английский похуже – он больше на испанском говорит.

Естественно, мы все три вратаря высокого уровня и все конкурируем за игровое время.

– Рассматривали ли вы вариант с уходом в аренду при переходе в «ПСЖ»?

– Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в «ПСЖ»? Сразу уходить в аренду я не был намерен.

Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране. Получив информацию на основе тренировок и игр, я бы мог принимать решение, стоит ли мне уходить в аренду или нет. Это было бы максимально логично, – сказал Сафонов .