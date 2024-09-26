Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. В России все варятся в своем котле, половина матчей неинтересны» 

Матвей Сафонов рассказал, что повлияло на его решение перейти из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?

— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что‑то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.

— То есть допускаете, что могли остаться, если бы мы продолжали играть в еврокубках.

— Ну да. Или же уехать еще раньше.

— А была возможность уехать раньше?

— Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все‑таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят.

Все варятся в своем котле. Половина матчей неинтересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что‑то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое‑то движение, — сказал вратарь «ПСЖ ».