Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов
Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам с «ПСЖ».
Вратарь парижской команды сегодня тренировался вместе с партнерами.
Итальянец пропустил два последних матча «ПСЖ» – против «Жироны» (1:0) и «Реймса» (1:1). Место в воротах парижан занимал Матвей Сафонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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