Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов

Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам с «ПСЖ».

Вратарь парижской команды сегодня тренировался вместе с партнерами.

Итальянец пропустил два последних матча «ПСЖ » – против «Жироны» (1:0) и «Реймса» (1:1). Место в воротах парижан занимал Матвей Сафонов .