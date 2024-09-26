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Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов

Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам с «ПСЖ».

Вратарь парижской команды сегодня тренировался вместе с партнерами.

Итальянец пропустил два последних матча «ПСЖ» – против «Жироны» (1:0) и «Реймса» (1:1). Место в воротах парижан занимал Матвей Сафонов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
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