Матвей Сафонов: «Я бы получил хороший бонус и зарплату в другой команде РФ, но деньги – не главное. Желания зарабатывать на родном клубе у меня нет»

Матвей Сафонов заявил, что мог иметь большую зарплату в РФ и не идти в «ПСЖ».

Летом голкипер сборной России перешел из «Краснодара » в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Утверждалось, что футболистом ранее интересовался «Зенит».

– Наверняка вы в России могли зарабатывать больше, чем в «Краснодаре» и «ПСЖ». Для вас деньги не главное?

– Для меня деньги – не главное. Я всегда говорю о том, что не было конфликтов с «Краснодаром», потому что желания зарабатывать на родном клубе у меня нет.

Если бы я, к примеру, перешел в другой клуб, то получил бы хороший подписной бонус и зарплату. Но я выбрал другой путь.

Мне важнее сохранить человеческие качества, чем подвести кого-то из-за сиюминутной выгоды. Уход из «Краснодара» и договор с другим клубом за спиной – это было бы предательством. Я к такому не готов.

– В России вы если еще и будете играть, то исключительно за «Краснодар»?

– Хотелось бы оказаться в родном клубе, если я решу возвращаться. Но я не знаю, как сложится жизнь.

Могу представить, что я окажусь не нужен «Краснодару». Например, Агкацев будет легендой клуба и мне скажут, что я не буду играть. А играть мне важно. Тогда придется искать другой клуб.

– Следите за РПЛ?

– Только за «Краснодаром».

– В этом сезоне им по силам бороться за чемпионство?

– Не знаю. Если я слежу, то это еще не значит, что знаю, как дела обстоят внутри команды. Я просто смотрю матчи, – сказал Сафонов .