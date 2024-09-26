Матвей Сафонов: «Я бы получил хороший бонус и зарплату в другой команде РФ, но деньги – не главное. Желания зарабатывать на родном клубе у меня нет»
Летом голкипер сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Утверждалось, что футболистом ранее интересовался «Зенит».
– Наверняка вы в России могли зарабатывать больше, чем в «Краснодаре» и «ПСЖ». Для вас деньги не главное?
– Для меня деньги – не главное. Я всегда говорю о том, что не было конфликтов с «Краснодаром», потому что желания зарабатывать на родном клубе у меня нет.
Если бы я, к примеру, перешел в другой клуб, то получил бы хороший подписной бонус и зарплату. Но я выбрал другой путь.
Мне важнее сохранить человеческие качества, чем подвести кого-то из-за сиюминутной выгоды. Уход из «Краснодара» и договор с другим клубом за спиной – это было бы предательством. Я к такому не готов.
– В России вы если еще и будете играть, то исключительно за «Краснодар»?
– Хотелось бы оказаться в родном клубе, если я решу возвращаться. Но я не знаю, как сложится жизнь.
Могу представить, что я окажусь не нужен «Краснодару». Например, Агкацев будет легендой клуба и мне скажут, что я не буду играть. А играть мне важно. Тогда придется искать другой клуб.
– Следите за РПЛ?
– Только за «Краснодаром».
– В этом сезоне им по силам бороться за чемпионство?
– Не знаю. Если я слежу, то это еще не значит, что знаю, как дела обстоят внутри команды. Я просто смотрю матчи, – сказал Сафонов.
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