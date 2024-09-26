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Сафонов о Франции: «Иногда бывает тоскливо одному в Париже, не нашел достаточного количества ресторанов. А с пробками ситуация в России тяжелее»

Матвей Сафонов рассказал о впечатлениях от Франции.

Летом голкипер сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

– Какие сложности возникли в быту помимо языка?

– Вообще никаких сложностей нет. Разве что я люблю вкусно поесть, но не нашел достаточного количества ресторанов в Париже. Есть хорошие, однако до них далеко ехать, это не совсем комфортно.

Часто я сам себе готовлю ужин. Это достаточно простые блюда без изысков, много времени на готовку тратить не хочется. В общем, немного не хватает доступной и качественной вкусной еды.

Иногда бывает тоскливо одному в Париже. Но надеюсь, мое одиночество продлится недолго.

– Как вам французская кухня?

– Родная кухня нравится больше.

– Вы живете за городом. Пробки во Франции можно сравнить с российскими?

– Сильных пробок, что удивительно, не замечал. Пару раз встревал, когда ехал через весь город. Для меня это точно не является проблемой. В России с пробками ситуация тяжелее.

– Сталкивались ли с хейтом в свой адрес из-за национальности?

– Нет.

– Ощущалось, что во Франции проходила Олимпиада?

– Да, но сам на соревнования не ходил.

В какой-то момент я с девушкой приехал к Эйфелевой башне, и мы просто не смогли к ней подойти, потому что все было перекрыто. Понял, что в Париж во время Олимпиады ездить не нужно. Многие местные, кстати, уехали.

– Пишут, что Сена очень грязная.

– С виду – обычная река.

– Во Франции часто пишут, что кого-то ограбили. Кто-то из знакомых уже успел с этим столкнуться?

– Вы же видели в новостях, что мои партнеры по команде были в таких ситуациях. Из команды люди сталкивались, – сказал Сафонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
logoОлимпиада-2024
logoМатч ТВ
logoМатвей Сафонов
еда
река Сена
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