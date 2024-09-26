Сафонов о Франции: «Иногда бывает тоскливо одному в Париже, не нашел достаточного количества ресторанов. А с пробками ситуация в России тяжелее»
Летом голкипер сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.
– Какие сложности возникли в быту помимо языка?
– Вообще никаких сложностей нет. Разве что я люблю вкусно поесть, но не нашел достаточного количества ресторанов в Париже. Есть хорошие, однако до них далеко ехать, это не совсем комфортно.
Часто я сам себе готовлю ужин. Это достаточно простые блюда без изысков, много времени на готовку тратить не хочется. В общем, немного не хватает доступной и качественной вкусной еды.
Иногда бывает тоскливо одному в Париже. Но надеюсь, мое одиночество продлится недолго.
– Как вам французская кухня?
– Родная кухня нравится больше.
– Вы живете за городом. Пробки во Франции можно сравнить с российскими?
– Сильных пробок, что удивительно, не замечал. Пару раз встревал, когда ехал через весь город. Для меня это точно не является проблемой. В России с пробками ситуация тяжелее.
– Сталкивались ли с хейтом в свой адрес из-за национальности?
– Нет.
– Ощущалось, что во Франции проходила Олимпиада?
– Да, но сам на соревнования не ходил.
В какой-то момент я с девушкой приехал к Эйфелевой башне, и мы просто не смогли к ней подойти, потому что все было перекрыто. Понял, что в Париж во время Олимпиады ездить не нужно. Многие местные, кстати, уехали.
– Пишут, что Сена очень грязная.
– С виду – обычная река.
– Во Франции часто пишут, что кого-то ограбили. Кто-то из знакомых уже успел с этим столкнуться?
– Вы же видели в новостях, что мои партнеры по команде были в таких ситуациях. Из команды люди сталкивались, – сказал Сафонов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий