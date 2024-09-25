Браун о Холанде, бросившем мяч в затылок Габриэлу: «Эрлинг смирился бы, если бы провел удачную игру. Матч был напряженным, стычки не удивили»

Уэс Браун высказался о броске мяча Эрлинга Холанда в голову Габриэлу.

После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ , Холанд забежал в ворота «Арсенала », схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу , стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется, поэтому Эрлинга, забившего первый гол, не накажут за случившееся.

«Думаю, Габриэл слегка напугал Холанда . Вы могли видеть, что между ними несколько раз случались небольшие стычки, и я думаю, это значит, что Холанд знал, что ему будет тяжело играть против Габриэла, даже несмотря на то, что он забил. Возможно, он бы смирился с ситуацией, если бы провел хороший матч.

Иногда бывает легко потерять голову. Это был важный матч между двумя лучшими командами лиги, и я думаю, что эти две команды снова окажутся на вершине. «Манчестер Сити » забил в концовке, но они все равно будут разочарованы ничьей, потому что у них был шанс немного оторваться. Вы могли видеть, что игра была очень напряженной, так что неудивительно, что между игроками возникло небольшое напряжение», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».