  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Браун о Холанде, бросившем мяч в затылок Габриэлу: «Эрлинг смирился бы, если бы провел удачную игру. Матч был напряженным, стычки не удивили»
2

Браун о Холанде, бросившем мяч в затылок Габриэлу: «Эрлинг смирился бы, если бы провел удачную игру. Матч был напряженным, стычки не удивили»

Уэс Браун высказался о броске мяча Эрлинга Холанда в голову Габриэлу.

После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ, Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется, поэтому Эрлинга, забившего первый гол, не накажут за случившееся.

«Думаю, Габриэл слегка напугал Холанда. Вы могли видеть, что между ними несколько раз случались небольшие стычки, и я думаю, это значит, что Холанд знал, что ему будет тяжело играть против Габриэла, даже несмотря на то, что он забил. Возможно, он бы смирился с ситуацией, если бы провел хороший матч.

Иногда бывает легко потерять голову. Это был важный матч между двумя лучшими командами лиги, и я думаю, что эти две команды снова окажутся на вершине. «Манчестер Сити» забил в концовке, но они все равно будут разочарованы ничьей, потому что у них был шанс немного оторваться. Вы могли видеть, что игра была очень напряженной, так что неудивительно, что между игроками возникло небольшое напряжение», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoУэс Браун
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoЭрлинг Холанд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»
54вчера, 10:35
Райт о Холанде, бросившем мяч в голову Габриэлу: «Поступок настоящего труса. Думал, он выше этого. Габриэл бы посмотрел ему в лицо»
4723 сентября, 14:40
Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» «Арсеналу» на 98-й. ВАР просматривал эпизод
11623 сентября, 11:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Крылья Советов» уволят Осинькина после матча с «Локомотивом». Команду возглавит Игнашевич (Иван Карпов)
95 минут назад
Лига Европы стартует! «МЮ» примет «Твенте», «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Галатасараем»
5310 минут назадLive
«Барса» рассматривает трансфер вратаря Португалии Кошты в 2025-м в качестве замены тер Стегену
930 минут назад
Миенти Абена: «Пришло время «Спартаку» вновь становиться чемпионом. Мы этого заслуживаем – можем лишь усердно работать и верить»
1944 минуты назад
«Реал» уменьшил громкость музыки и объявлений на «Бернабеу» во время матчей. Соседи жаловались на шум во время игры с «Эспаньолом»
3753 минуты назад
Шченсны должен выплатить «Юве» 2 млн евро, если перейдет в «Барсу». Каталонцы будут платить вратарю 3 млн в год до налогов
2453 минуты назад
Семшов о «Зените»: «Может служить примером для остальных. Клуб вырос и прочно встал на лидерские позиции»
27сегодня, 15:29
Слишкович о Станковиче: «В «Спартаке» всегда одинаковая история – эйфория до 1-2 поражений. Хватит. Это самый большой клуб в России, но нужно спокойствие»
9сегодня, 15:27
«МЮ» о Варане: «Благодарим за скромность, лидерство и преданность делу. «Красный» однажды – «красный» навсегда»
38сегодня, 15:20
Скоулз о 115 нарушениях «Сити»: «Подтверждение вины не станет катастрофой для английского футбола. Пострадает репутация клуба, но не лиги»
12сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Мбаппе «Алавесу» был забит после 26 передач. «Реал» установил рекорд Ла Лиги в этом сезоне
1 минуту назадФото
Сон об извинениях Бентанкура за шутку о корейцах: «Он почти заплакал, ему было очень стыдно. Мы все люди и совершаем ошибки, но учимся на них»
111 минут назад
Мбаппе и Ямаль номинировали на звание лучшего игрока сентября в Ла Лиге. Роке и Касадо выдвинуты на приз среди футболистов до 23 лет
414 минут назад
Энрике об игре Мбаппе в обороне: «Сражается так же, как и все. Проблема в том, что к некоторым относятся как к богам». Выходит документальный фильм о тренере
317 минут назад
Симеоне на вопрос о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили перед дерби с «Атлетико»: «Вы спрашиваете меня, чтобы я сказал то, что вы хотите услышать. Вы уже все сказали»
324 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» прошел «СКА Хабаровск», «Сокол» в гостях у «Орла», «КАМАЗ» – «Торпедо»
4525 минут назадLive
Кубок Италии. 2-й раунд. «Пиза» уступила «Чезене», «Дженоа» против «Сампдории», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
126 минут назадLive
Радимов о Пьяниче в ЦСКА: «Спартак» тоже подписал Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое может произойти. Получится – хорошо, не получится – уйдет»
8сегодня, 15:50
Садыгов об Артиге в «Химках»: «Не рассматриваем отставку. Команда потихоньку встает на ноги, результаты только улучшатся»
3сегодня, 15:41
Макларен о тен Хаге: «Замечательный тактик. Он может видеть вещи на поле, недоступные другим. Игроки многому у него научились, как и я»
8сегодня, 15:40