Боссы «Интера» обсудят с Индзаги неудачный старт сезона: 8 очков в 5 матчах. Тренер уверен, что исправит ситуацию
Симоне Индзаги обсудит неудачный старт «Интера» с руководством клуба.
«Нерадзурри» набрали 8 очков в пяти первых турах Серии А. Это худший результат команды за 4 года работы Индзаги.
За сегодняшней тренировкой «Интера» будут следить президент клуба Беппе Маротта, вице-президент Хавьер Дзанетти и другие руководители. Они также обсудят с тренером проблемы на старте сезона.
La Gazzetta dello Sport подчеркивает, что в клубе не преувеличивают значение стартовых результатов, тревоги нет. Сам Индзаги уверен, что сможет исправить ситуацию.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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