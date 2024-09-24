Боссы «Интера» обсудят с Индзаги неудачный старт сезона: 8 очков в 5 матчах. Тренер уверен, что исправит ситуацию

Симоне Индзаги обсудит неудачный старт «Интера» с руководством клуба.

«Нерадзурри» набрали 8 очков в пяти первых турах Серии А. Это худший результат команды за 4 года работы Индзаги.

За сегодняшней тренировкой «Интера » будут следить президент клуба Беппе Маротта , вице-президент Хавьер Дзанетти и другие руководители. Они также обсудят с тренером проблемы на старте сезона.

La Gazzetta dello Sport подчеркивает, что в клубе не преувеличивают значение стартовых результатов, тревоги нет. Сам Индзаги уверен, что сможет исправить ситуацию.

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