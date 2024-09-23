«Интер» не выигрывает три матча. «Милан» победил во 2-й раз за 6 игр при Фонсеке

«Интер» не может победить после паузы на матчи сборных.

Команда Симоне Индзаги уступила «Милану » (1:2) в 5-м туре Серии А. Ранее она сыграла вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в Лиге чемпионов и «Монцей» (1:1) в чемпионате.

«Россонери» одержали вторую победу под руководством Паулу Фонсеки . Также при новом тренере у них два поражения и две ничьих.

«Интер » в следующем туре встретится с «Удинезе», а «Милан» – с «Лечче».