«Интер» не выигрывает три матча. «Милан» победил во 2-й раз за 6 игр при Фонсеке
«Интер» не может победить после паузы на матчи сборных.
Команда Симоне Индзаги уступила «Милану» (1:2) в 5-м туре Серии А. Ранее она сыграла вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в Лиге чемпионов и «Монцей» (1:1) в чемпионате.
«Россонери» одержали вторую победу под руководством Паулу Фонсеки. Также при новом тренере у них два поражения и две ничьих.
«Интер» в следующем туре встретится с «Удинезе», а «Милан» – с «Лечче».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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