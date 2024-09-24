Анзор Кавазашвили: «Зенит» приобрел золотого мальчика – Латышонка, это лучший российский вратарь за последние годы. Они вообще молодцы, забрали Соболева – лучшего российского нападающего»
Анзор Кавазашвили оценил недавние трансферы «Зенита».
26-летний Латышонок перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Балтики». В девяти матчах Мир РПЛ он пропустил два мяча. 27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в результате перехода из «Спартака».
«Зенит» приобрел золотого мальчика – Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы.
«Зенит» вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов. «Зенит» на высочайшем уровне организовал работу на трансферном рынке.
Они и лучшего российского нападающего забрали – Соболева из «Спартака», – сказал бывший голкипер красно-белых Анзор Кавазашвили.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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