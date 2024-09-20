В чем секрет обороны «Зенита»?
Один пропущенный после восьми туров.
Фантастическая форма Максима Глушенкова (семь голов за четыре тура) и Вендела (шесть ассистов за семь передач под удар), скандальный переход Александра Соболева и неожиданный трансфер Луисано Гонду на старте сезона затмили важную особенность «Зенита» – удивительный показатель обороны. Всего один пропущенный после восьми туров, лучше стартовал только «Локомотив» Юрия Семина в сезоне-2000. Такой же результат выдавала «Москва» Валерия Петракова в далеком 2005-м.
Однако защита «Зенита» – не лучшая в РПЛ по продвинутым метрикам. «Спартак» допускает меньше ожидаемых голов, «Краснодар» – меньше явных моментов (5, «Зенит» и «Спартак» – 6), в штрафной «Спартака», «Крыльев», «Ростова» и ЦСКА соперники реже владеют мячом.
Уровень обороны петербуржцев не фантастический, но крепкий – явных моментов не так много, соперники мало бьют из штрафной, несмотря на большое количество действий там. Плюс «Зенит» ни разу не рассыпался под давлением в отличие от прошлого сезона: допустил только случайный пенальти «Динамо» (1:0), был не слабее «Спартака» (0:0) в меньшинстве и справился с финальным штурмом, ничего не позволил ЦСКА (1:0).
Это не самая сильная оборона «Зенита» в эпоху Семака, хотя одна из лучших в нынешней РПЛ.
По статистике «Зенит» сейчас ближе к проблемному началу сезона-2021/22, когда Семак ушел от вечных 4-4-2 к 3-4-3 перед Лигой чемпионов.
С другой стороны, данные по этому чемпионату специфические: «Зенит» пустил «Ростов» в штрафную уже при 4:0, а «Спартак» и ЦСКА создали не так много моментов (команда Деяна Станковича стала опаснее уже в большинстве, Марко Николича – била издали), так что активность соперников по сравнению с прошлыми сезонами – не катастрофа.
Главный оборонительный герой старта сезона – вратарь Евгений Латышонок.
Латышонок лидирует по предотвращенным xG, уверенно подчищает спорные мячи за штрафной, устойчив при финальных штурмах соперников, сохраняет концентрацию всю игру, не ошибается и налаживает контроль над собой (не очень уверенно сыграл с «Краснодаром» в Суперкубке и неловко отбивал с «Крыльями» перед собой).
Центральные защитники Эракович и Нино тоже в порядке.
Во-первых, благодаря им весенний «Зенит» остался в чемпионской гонке: атака жестко сбоила, а оборона съедала всех центральных нападающих (осенью-2023 «Зенит» допускал 0,83 xG за 90 минут, весной-2024 – 0,68).
Во-вторых, Эракович и Нино – сильнейшая пара центральных защитников в РПЛ. Во всем: Страхиня прекрасно подключается вперед и смел на рывках, а Нино универсален в продвижении.
И главное – надежность при обороне. Эракович – редкий для РПЛ защитник, способный покрывать огромные расстояния и разбираться на пространстве: плотно прессингует, жестко борется, умело ставит корпус, лезет в ноги и догоняет благодаря скорости, его тяжело обыграть один в один.
Нино – не такой агрессивный, но неуступчивый, спокойный в штрафной и прекрасно сохраняющий мяч после возвратов владения. Против этой пары защитников Константин Тюкавин, Манфред Угальде и Тамерлан Мусаев нанесли всего пять ударов по воротам с игры, только три из них – из штрафной, ни один из них не был опасным.
Фланги тоже сильны. Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева сложно обыграть, россиянин компенсирует тактические недостатки скоростью. Без них «Зениту» тяжело. Например, против «Спартака» справа вышел Сергей Волков, которого легко выдергивали, оголяя зону за его спиной. С ним «Зенит» терял и в атаке, подключения Караваева эффективнее и острее (последний пример – вбегания в полуфланг с ЦСКА).
Конечно, никуда без Вильмара Барриоса. Все еще самый цепкий и дерзкий опорник РПЛ: идеально влезает в единоборства, параллельно собирает фолы и тормозит атаки, позволяя партнерам вернуться.
Вывод
«Зенит» пропустил так мало благодаря трем факторам:
1. Индивидуально сильная оборона. Каждый из защитников «Зенита» – один из сильнейших в РПЛ на своей позиции (если не сильнейший). Прибавляем слаженность: каждый пашет и страхует.
2. В этом сезоне появился важный бонус – Евгений Латышонок. Способен потушить пожар и редко ошибается.
3. Везение. У «Динамо», «Спартака» и ЦСКА были шансы на голы: где-то тащили Латышонок (пенальти Нгамале) или полевые (например, Барриос со «Спартаком»), в чем-то не хватало класса и исполнения (споры вокруг пенальти «Динамо», некачественные удары ЦСКА из выгодных позиций).
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев; fc-zenit.ru/Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов
Пятая минута: Здьелар бьет после углового после обработки, подстраховка запаздывает. Удар плотный, но летит выше
Все стебутся за удары ЦСКА по воробьям, но минимум один на 31-й минуте был неприятным. И что еще важно: дальние удары – следствие неопределенности в опорной зоне «Зенита» (писал об этом здесь в отдельном подзаге: https://www.sports.ru/football/blogs/3266201.html), ЦСКА мог бить опаснее или же лучше развивать атаки. Например, у «Зенита» в первом тайме была лишь одна подобная ситуация, которую заруинил Гонду. Как по мне, тревожный звонок, что ЦСКА бил так часто из оголенной опорки
Удар Жемалетдинова почти с линии вратарской на 57-й минуте после обреза Латышонка и разыгранного аута. В угол Евгения, но неприятно
На 84-й Роша зарядил в Мойзеса после штрафного. Бил без помех, двое зенитовцев накрывали с опозданием
На 94-й Гуарирапа толком не попал по мячу, но бил с линии вратарской
Как по мне, часть моментов – вполне острые, шансы у ЦСКА были, учитывая, что часть ударов – из очень хороших позиций. Особенно на фоне 5 касаний «Зенита» в штрафной за весь матч (у ЦСКА – 28). Кассьерра вполне мог прибить ЦСКА, но «Зенит» не наиграл на 2:0, план с тремя нападающими работал так себе
Но это мелочи. Важнее, что большая часть конкурентов за это время успела сменить оборону полностью, иногда по несколько раз. При этом каждый конкретный игрок стоил, возможно, и дешевле, но общая сумма в итоге примерно та же.
С другой стороны, ты же сам пишешь, мол "стебутся за удары по воробьям, но минимум один был неприятный". Один, Карл! "Один страховой случай. Один, один, один" (с). В целом с посылом-то согласен, не спорю, что мы были намного убедительнее, но, может, это дело вкуса или болельщицкого пристрастия, но как по мне, момент Кассьеры был гораздо неприятнее, чем все удары ЦСКА. Или выход Караваева с ударом по центру - таких шикарных возможностей на гол у армейцев не было. То есть, с одной стороны, - да, наша опорка проседала. С другой - абсолютно стерильное владение ЦСКА и неподготовленные удары (ну, то что они торопились стукнуть и всё куда-то в регбийные ворота били, это же не наша проблема, верно?) не позволяют наверняка утверждать, что это именно баг, а не фича...
А чем выход Караваева с ударом в Акинфеева отличается от аналогичного забега Мусаева с ударом в Латышонка?
В совокупности два момента «Зенита» острее, чем у ЦСКА. Но речь все же о том, что у ЦСКА были шансы на гол и заходы на моменты. Считаю, что описанные эпизоды вполне могли доставить неприятности «Зениту»: слишком неприятные зоны и контекст для ударов, пусть и слабо исполненных