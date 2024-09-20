В чем секрет обороны «Зенита»?

Один пропущенный после восьми туров.

Фантастическая форма Максима Глушенкова (семь голов за четыре тура) и Вендела (шесть ассистов за семь передач под удар), скандальный переход Александра Соболева и неожиданный трансфер Луисано Гонду на старте сезона затмили важную особенность «Зенита» – удивительный показатель обороны. Всего один пропущенный после восьми туров, лучше стартовал только «Локомотив» Юрия Семина в сезоне-2000. Такой же результат выдавала «Москва» Валерия Петракова в далеком 2005-м.

Однако защита «Зенита» – не лучшая в РПЛ по продвинутым метрикам. «Спартак» допускает меньше ожидаемых голов, «Краснодар» – меньше явных моментов (5, «Зенит» и «Спартак» – 6), в штрафной «Спартака», «Крыльев», «Ростова» и ЦСКА соперники реже владеют мячом.

Уровень обороны петербуржцев не фантастический, но крепкий – явных моментов не так много, соперники мало бьют из штрафной, несмотря на большое количество действий там. Плюс «Зенит» ни разу не рассыпался под давлением в отличие от прошлого сезона: допустил только случайный пенальти «Динамо» (1:0), был не слабее «Спартака» (0:0) в меньшинстве и справился с финальным штурмом, ничего не позволил ЦСКА (1:0).

Это не самая сильная оборона «Зенита» в эпоху Семака, хотя одна из лучших в нынешней РПЛ.

По статистике «Зенит» сейчас ближе к проблемному началу сезона-2021/22, когда Семак ушел от вечных 4-4-2 к 3-4-3 перед Лигой чемпионов.

С другой стороны, данные по этому чемпионату специфические: «Зенит» пустил «Ростов» в штрафную уже при 4:0, а «Спартак» и ЦСКА создали не так много моментов (команда Деяна Станковича стала опаснее уже в большинстве, Марко Николича – била издали), так что активность соперников по сравнению с прошлыми сезонами – не катастрофа.

Главный оборонительный герой старта сезона – вратарь Евгений Латышонок.

Латышонок лидирует по предотвращенным xG, уверенно подчищает спорные мячи за штрафной, устойчив при финальных штурмах соперников, сохраняет концентрацию всю игру, не ошибается и налаживает контроль над собой (не очень уверенно сыграл с «Краснодаром» в Суперкубке и неловко отбивал с «Крыльями» перед собой).

Центральные защитники Эракович и Нино тоже в порядке.

Во-первых, благодаря им весенний «Зенит» остался в чемпионской гонке: атака жестко сбоила, а оборона съедала всех центральных нападающих (осенью-2023 «Зенит» допускал 0,83 xG за 90 минут, весной-2024 – 0,68).

Во-вторых, Эракович и Нино – сильнейшая пара центральных защитников в РПЛ. Во всем: Страхиня прекрасно подключается вперед и смел на рывках, а Нино универсален в продвижении.

И главное – надежность при обороне. Эракович – редкий для РПЛ защитник, способный покрывать огромные расстояния и разбираться на пространстве: плотно прессингует, жестко борется, умело ставит корпус, лезет в ноги и догоняет благодаря скорости, его тяжело обыграть один в один.

Нино – не такой агрессивный, но неуступчивый, спокойный в штрафной и прекрасно сохраняющий мяч после возвратов владения. Против этой пары защитников Константин Тюкавин, Манфред Угальде и Тамерлан Мусаев нанесли всего пять ударов по воротам с игры, только три из них – из штрафной, ни один из них не был опасным.

Фланги тоже сильны. Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева сложно обыграть, россиянин компенсирует тактические недостатки скоростью. Без них «Зениту» тяжело. Например, против «Спартака» справа вышел Сергей Волков, которого легко выдергивали, оголяя зону за его спиной. С ним «Зенит» терял и в атаке, подключения Караваева эффективнее и острее (последний пример – вбегания в полуфланг с ЦСКА).

Конечно, никуда без Вильмара Барриоса. Все еще самый цепкий и дерзкий опорник РПЛ: идеально влезает в единоборства, параллельно собирает фолы и тормозит атаки, позволяя партнерам вернуться.

Вывод

«Зенит» пропустил так мало благодаря трем факторам:

1. Индивидуально сильная оборона. Каждый из защитников «Зенита» – один из сильнейших в РПЛ на своей позиции (если не сильнейший). Прибавляем слаженность: каждый пашет и страхует.

2. В этом сезоне появился важный бонус – Евгений Латышонок. Способен потушить пожар и редко ошибается.

3. Везение. У «Динамо», «Спартака» и ЦСКА были шансы на голы: где-то тащили Латышонок (пенальти Нгамале) или полевые (например, Барриос со «Спартаком»), в чем-то не хватало класса и исполнения (споры вокруг пенальти «Динамо», некачественные удары ЦСКА из выгодных позиций).

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев; fc-zenit.ru /Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов