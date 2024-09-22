Анзор Кавазашвили: «Дзюба – величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает»

Анзор Кавазашвили высоко оценил мастерство форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Переход Дзюбы в «Акрон» – это не просто шумовой эффект в нашем футболе. В тольяттинской команде Артем будет сверхполезен. Он величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает.

Да, Дзюба теперь меньше двигается из-за возраста, но за счет зрячих, нацеленных пасов он будет очень полезен «Акрону».

В матче с «Краснодаром» он собрал вокруг себя четверых соперников и выдал прекрасный пас на свободного игрока «Акрона ». Как большой мастер, он еще внесет весомый вклад в наш футбол», – сказал бывший вратарь «Спартака».