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Анзор Кавазашвили: «Дзюба – величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает»

Анзор Кавазашвили высоко оценил мастерство форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Переход Дзюбы в «Акрон» – это не просто шумовой эффект в нашем футболе. В тольяттинской команде Артем будет сверхполезен. Он величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает.

Да, Дзюба теперь меньше двигается из-за возраста, но за счет зрячих, нацеленных пасов он будет очень полезен «Акрону».

В матче с «Краснодаром» он собрал вокруг себя четверых соперников и выдал прекрасный пас на свободного игрока «Акрона». Как большой мастер, он еще внесет весомый вклад в наш футбол», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАнзор Кавазашвили
logoАкрон
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