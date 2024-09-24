Кавазашвили о Платини и игре вдесятером: «Такую ##### величайший футболист не должен предлагать. Можно еще 5 на 5 играть, руками и ногами»

Анзор Кавазашвили назвал «######» предложение Мишеля Платини.

Ранее бывший игрок «Ювентуса» и сборной Франции, обладатель трех «Золотых мячей» и экс-глава УЕФА предложил играть вдесятером , чтобы футбол стал зрелищнее: «Мое поколение его больше не смотрит. Стоит убрать одного игрока, возможно – это освободит пространство».

«Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил еще и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.

Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ##### (чушь) не должен предлагать», – сказал бывший голкипер «Спартака », сборной СССР и экс-член комитета по этике Кавазашвили.