Кавазашвили о Платини и игре вдесятером: «Такую ##### величайший футболист не должен предлагать. Можно еще 5 на 5 играть, руками и ногами»
Анзор Кавазашвили назвал «######» предложение Мишеля Платини.
Ранее бывший игрок «Ювентуса» и сборной Франции, обладатель трех «Золотых мячей» и экс-глава УЕФА предложил играть вдесятером, чтобы футбол стал зрелищнее: «Мое поколение его больше не смотрит. Стоит убрать одного игрока, возможно – это освободит пространство».
«Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил еще и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.
Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ##### (чушь) не должен предлагать», – сказал бывший голкипер «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике Кавазашвили.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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