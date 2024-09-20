Кавазашвили о словах Глушенкова про сборную: «В СССР его за такое пренебрежение дисквалифицировали бы. Тренеры и РФС сами довели до того, что уже и игроки осуждают их действия» 

Анзор Кавазашвили отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита » в интервью Нобелю Арустамяну заявил , что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.

«Если бы это была сборная СССР, Глушенкова за такие пренебрежительные слова дисквалифицировали бы. Но наша сборная, тренерский штаб и РФС сами довели ситуацию до того, что уже и футболисты начали осуждать их действия. Это уже серьезный звонок, раз не только мы, профессионалы, говорим об этом.

Глушенкову надо играть за сборную, с его-то данными. Я уже говорил, что сборная должна соответствовать своему назначению. Ближайшие пару лет нам не дадут возможность играть на международной арене. В таком случае тренерскому штабу надо менять диспозицию, заниматься развитием молодежи. Но в сборной этого не понимают или не хотят понимать. В итоге имеем матчи с Вьетнамом, Таиландом и так далее.

Так что в целом я слова Глушенкова не оправдываю, не поддерживаю, но и не осуждаю», – сказал экс-игрок сборной СССР .