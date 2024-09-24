Ориньо из «Химок»: «О титуле сейчас говорить очень сложно, к сожалению. Мы потеряли много очков»

Ориньо поделился мнением о перспективах «Химок» в борьбе за титул РПЛ.

После первого тура Мир РПЛ защитник подмосковного клуба называл целью «Химок» первое место: «С «Зенитом» будем бороться. Я хороший футболист, наша команда – топ».

– О борьбе за чемпионство речи уже не идет?

– К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков, – сказал Ориньо .