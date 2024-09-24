Ориньо из «Химок»: «О титуле сейчас говорить очень сложно, к сожалению. Мы потеряли много очков»
Ориньо поделился мнением о перспективах «Химок» в борьбе за титул РПЛ.
После первого тура Мир РПЛ защитник подмосковного клуба называл целью «Химок» первое место: «С «Зенитом» будем бороться. Я хороший футболист, наша команда – топ».
– О борьбе за чемпионство речи уже не идет?
– К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков, – сказал Ориньо.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости