Артига о «Химках»: «Я не уйду, буду биться до конца. Есть уверенность в игроках и руководстве»

Франк Артига не намерен покидать «Химки» в случае поражения в следующем матче.

В настоящий момент команда испанского тренера с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . Артига возглавил «Химки » в июне 2024 года, до этого он работал в «Родине» и занял пятое место в Первой лиге в сезоне-2023/24.

В следующем туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет против «Крыльев Советов» 29 сентября.

– Готовы ли вы уйти в отставку в случае поражения в следующем туре?

– Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве – все на полном доверии. Я буду биться до конца, – заявил Артига .