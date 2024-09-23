Артига о «Химках»: «Я не уйду, буду биться до конца. Есть уверенность в игроках и руководстве»
Франк Артига не намерен покидать «Химки» в случае поражения в следующем матче.
В настоящий момент команда испанского тренера с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Артига возглавил «Химки» в июне 2024 года, до этого он работал в «Родине» и занял пятое место в Первой лиге в сезоне-2023/24.
В следующем туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет против «Крыльев Советов» 29 сентября.
– Готовы ли вы уйти в отставку в случае поражения в следующем туре?
– Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве – все на полном доверии. Я буду биться до конца, – заявил Артига.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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