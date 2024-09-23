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«Трансфер Гогуа в «Реал» возможен, почему нет?» Защитник «Химок» Фернандес о партнере по команде

Дани Фернандес считает, что Седрик Гогуа мог бы играть за «Реал Мадрид».

«Я считаю, что трансфер Седрика Гогуа в «Реал» возможен. А почему нет?» – заявил воспитанник «Мадрида» Фернандес, играющий за «Химки» вместе с 30-летним ивуарийцем.

Сам африканец ранее заявил: «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДани Фернандес
logoСедрик Гогуа
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