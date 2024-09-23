«Трансфер Гогуа в «Реал» возможен, почему нет?» Защитник «Химок» Фернандес о партнере по команде

Дани Фернандес считает, что Седрик Гогуа мог бы играть за «Реал Мадрид».

«Я считаю, что трансфер Седрика Гогуа в «Реал» возможен. А почему нет?» – заявил воспитанник «Мадрида » Фернандес , играющий за «Химки » вместе с 30-летним ивуарийцем.

Сам африканец ранее заявил : «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы».