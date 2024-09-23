Алаев о 291 зрителе в Химках: «Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно»
Мир РПЛ может начать штрафовать клубы за низкую посещаемость на матчах.
Об этом рассказал президент Премьер-лиги Александр Алаев, комментируя информацию о том, что матч 9-го тура «Химки» – «Оренбург» (0:0) посетил 291 зритель. Согласно сайту РПЛ, на игре присутствовали 1 029 человек.
«Расстроился посещаемости «Химок», но это не антирекорд. Такая посещаемость нам не нужна. Конечно, посещаемость может быть больше.
Трансферная кампания закончилась, и, надеюсь, теперь руководство обратит на это внимание. Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно», – сказал Алаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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