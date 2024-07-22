Ориньо о целях «Химок» в РПЛ: «Первое место. С «Зенитом» будем бороться. Я хороший футболист, наша команда – топ»
Ориньо считает, что «Химкам» по силам бороться за чемпионство в Мир РПЛ.
Подмосковная команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в первом туре чемпионата России.
Бразильский защитник «Химок» Ориньо высказался о целях клуба на сезон в Мир РПЛ.
– Первое место. Чемпион.
– А «Зенит»?
– Это не проблема. Будем бороться с «Зенитом». Ноль шансов? Почему ноль шансов?
– Там сильнейшие футболисты.
– Хорошо. Я тоже хороший футболист. Наша команда – топ, – сказал Ориньо.
Прошлый сезон подмосковный клуб провел в Мелбет Первой лиге.
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