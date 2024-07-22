Ориньо о целях «Химок» в РПЛ: «Первое место. С «Зенитом» будем бороться. Я хороший футболист, наша команда – топ»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Ориньо Футбол

Ориньо считает, что «Химкам» по силам бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

Подмосковная команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в первом туре чемпионата России.

Бразильский защитник «Химок» Ориньо высказался о целях клуба на сезон в Мир РПЛ. 

– Первое место. Чемпион.

– А «Зенит»?

– Это не проблема. Будем бороться с «Зенитом». Ноль шансов? Почему ноль шансов?

– Там сильнейшие футболисты.

– Хорошо. Я тоже хороший футболист. Наша команда – топ, – сказал Ориньо.

Прошлый сезон подмосковный клуб провел в Мелбет Первой лиге. 

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27 комментариев
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А в чем проблема? С таким настроем должен принимать участие в соревнованиях каждый спортсмен иначе зачем он существует в мире футбола ? Больше вызывает недоумение когда какой нибудь игрок Локомотива говорит «задача попасть в тройку»
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Ориньо выше гориньо.
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С учвствр юмора у парня полный порядок, в отличие от здешних комментаторов 🤣
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Нормально) чувак на позитиве, так и надо
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Этому галоперидола и спать до утра
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Готов к трансферу в Спартак. Даже на борще можно сэкономить уже
+3
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+2
Ответ На конспектах Мостового
А в чем проблема? С таким настроем должен принимать участие в соревнованиях каждый спортсмен иначе зачем он существует в мире футбола ? Больше вызывает недоумение когда какой нибудь игрок Локомотива говорит «задача попасть в тройку»
Ну да. Болтать - не мешки ворочать.
+4
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Зениту надо срочно его выкупить) знатно ослабим конкурентно )
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Все правильно. Нужно биться, а не ныть как спартак
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Нормальные в Химках не появляются

Вполне годен для торговли деревянными членами
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Чувак привез добротной наркоты.
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Дерзкий какой!))
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Уже и в московском клубе побыл ) молодец ✊
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Оптимист. :) С другой стороны - оно и правильно, если не верить в победу, то не стоит и соревноваться.
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В Зените вздрогнули
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Вот это Ориньо)))
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Молодец, планы наполеоновские. Вероятно он не знает чем закончил свою блестящую политическую карьеру Бонапарт.
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Такие оптимисты нужны. А вдруг? Не чемпионство - так медальку ухватить. )
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Смелое заявление.
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Самоирония-топ)
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