Депутат Журова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им»
Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.
«Это уже не удивляет, потому что у них ведь нет планов на Израиль, а на Россию есть. Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они же сказали, что это другая ситуация, хотя в чем она другая?
К нам относятся по-другому, они этого не скрывают и говорят, что их задача в том, чтобы довести наше население. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им, как им хочется. Подобным образом они хотят сменить у нас власть по всем фронтам, чтобы люди начали возмущаться.
А в Израиле другая ситуация, и им не нужно добиваться тех же целей, как с нами», – заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
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