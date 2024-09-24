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  • Депутат Журова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им»
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Депутат Журова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им»

Светлана Журова высказалась об отказе ФИФА отстранить Израиль.

Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.

«Это уже не удивляет, потому что у них ведь нет планов на Израиль, а на Россию есть. Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они же сказали, что это другая ситуация, хотя в чем она другая?

К нам относятся по-другому, они этого не скрывают и говорят, что их задача в том, чтобы довести наше население. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им, как им хочется. Подобным образом они хотят сменить у нас власть по всем фронтам, чтобы люди начали возмущаться.

А в Израиле другая ситуация, и им не нужно добиваться тех же целей, как с нами», – заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Политика
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