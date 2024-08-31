Журова о Соболеве в «Зените»: «Понятия не имею, кто он такой. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. Надо больше набирать ребят из «Смены»

Светлана Журова считает переход Александра Соболева в «Зенит» провокацией.

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

– Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками Премьер-лиги. Но в « » лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером.

Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из « », каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее.

– Как быть Соболеву в ситуации, когда его не любят и болельщики « », и болельщики «Зенита»?

– Он должен игрой доказать, что достоин быть в такой команде, как «Зенит». Вы же понимаете, что грозит, если он еще и играть нормально не будет, раз его уже не любят? – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»