Журова о Соболеве в «Зените»: «Понятия не имею, кто он такой. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. Надо больше набирать ребят из «Смены»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Светлана Журова Государственная дума детский футбол Смена-Зенит Александр Соболев Футбол

Светлана Журова считает переход Александра Соболева в «Зенит» провокацией.

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака». 

– Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками Премьер-лиги. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером.

Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее.

– Как быть Соболеву в ситуации, когда его не любят и болельщики «Спартака», и болельщики «Зенита»?

– Он должен игрой доказать, что достоин быть в такой команде, как «Зенит». Вы же понимаете, что Соболеву грозит, если он еще и играть нормально не будет, раз его уже не любят? – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы. 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто такая Журова - понятия не имею.
+61
-5
+56
Не видел,не знаю, но осуждаю
+36
-2
+34
Что за чушь!!!! Не разбирается ни в чем,но постоянно что то критикует,одобряет….поразительное время ((((
+24
-2
+22
я хоть и мясной, но осуждаю высказывания этой выскочки. КАк нибудь уж без тебя разберемся что такое хорошо а что такое плохо, не тебе уж точно учить зенит, что ему надо а что нет. По факту же все выиграли от этой сделки, Спартак сплавил свой неликвид (играть он уже не хотел) и получили хорошие деньги, Зенит же приобрел столба которого хотел. Единственные кто в минусе от этого это болельщики Зенита, понимаю их реакцию.
+13
-1
+12
Тут аж депутатов подключили. Мне кажется, что Соболев повторит судьбу Бакаева скорее всего, на его месте играет более классный форвард+ Гонду пока кот в мешке, но сдаётся мне классом повыше дельфина
+10
-1
+9
Вот так они у себя там и законы принимают - "понятия не имею", что это, но там, наверху, "лучше нас знают, что им нужно", и мы примем единогласно и сразу в трёх чтениях..
+7
0
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Кто такая Журова - понятия не имею.
Кстати, да)))
И какое мнение болел учли, тоже без понятия.
Большинство, читаю, в диком а#уе
+7
0
+7
Воспрос к спортс.ру - нафига брать интервью по футбольной теме у человека, который не знает кто такой соболев?
+6
0
+6
Ответ Pavelaznaurov
Что за чушь!!!! Не разбирается ни в чем,но постоянно что то критикует,одобряет….поразительное время ((((
Не мешки ворочать, как говорится
+6
0
+6
Я чего то не понял прикол.Журова обсуждает и оссуждает не за покупку Зенитом легионеров,а паспориста Соболева?Что?
+3
0
+3
Ответ Stounsss
Воспрос к спортс.ру - нафига брать интервью по футбольной теме у человека, который не знает кто такой соболев?
Так посмотри источник) Рейтинг букмекеров - им важен кликбей, а новостники спортса(крайне непонимающие ничего, как показывает практика) - и рады всякую чушь сюда тащить. В итоге на лицо полная некомпетентность как и источника, так и новостников спортса(они в целом на мой взгляд проф непригодны)
+3
0
+3
Ответ Pavelaznaurov
Что за чушь!!!! Не разбирается ни в чем,но постоянно что то критикует,одобряет….поразительное время ((((
Дальше будет хуже. Те, кто разбираются, во власть не пролезут.
+3
0
+3
Нашли кого спросить. Депутаты думы ничего не знают. Хоть законы, хоть Соболев - все одно. Сборище ... (допишите сами, вариантов много).
+3
0
+3
книгу этого автора не читала но осуждаю
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Спартаковское руководство могло не продавать его ,но пошло на этот шаг.К ним от болельщиков тоже есть вопросы.Малышев как буд то не знает как к этому относятся болельщики Спартака.
В большинстве своем спартаковские болельщики в экстазе от такой сделки
+2
0
+2
Ответ sergey80
а что думает Мостовой??не интересно,но что-то он затих.3дня не слышно..
Вчера только раза три здесь был 🤪
+2
0
+2
Ответ Bahmut
Нашли кого спросить. Депутаты думы ничего не знают. Хоть законы, хоть Соболев - все одно. Сборище ... (допишите сами, вариантов много).
Дармоедов
+2
0
+2
ага ..и в депутаты надо набирать больше клоунов и шутов из циркового училища , что-бы уж окончательно страну угробить , а то эти уже не справляются (((
+2
0
+2
Надо ещё узнать мнение биатлонисток и лыжниц,почему Соболев перешёл в Зенит)
+1
0
+1
Она также рассуждает и о законодательных инициативах и проектах. Не знаю, не слежу, но надо это или то.
+1
0
+1
А Дурова тут при чём?
+1
0
+1
Ответ Евгений Сорокин
я хоть и мясной, но осуждаю высказывания этой выскочки. КАк нибудь уж без тебя разберемся что такое хорошо а что такое плохо, не тебе уж точно учить зенит, что ему надо а что нет. По факту же все выиграли от этой сделки, Спартак сплавил свой неликвид (играть он уже не хотел) и получили хорошие деньги, Зенит же приобрел столба которого хотел. Единственные кто в минусе от этого это болельщики Зенита, понимаю их реакцию.
в приципе пионэрам и мамашам с детьми на стадио вообще до фонаря ,что Соболев , что Хорьков играет , кузьмичи пообвыкнутся , ну а фанатьё только в интернетах воюют , так что классики в виде "А ну ка, давай ка, у.....ай отсюда!" Соболь не услышит((
+2
-1
+1
Ответ Вольдемар Непутёвый
ага ..и в депутаты надо набирать больше клоунов и шутов из циркового училища , что-бы уж окончательно страну угробить , а то эти уже не справляются (((
Ещё как справляются.
+1
0
+1
Ответ Kit Belleu
Соболев это российский лимитчик,а вот Промес был настоящим спартаковцем.
Это который наркотой банчил и ножом кого то там пырял, а сейчас в розыске? Ну да, тогда настоящий спартаковец.
+2
-1
+1
Надо в госдуру больше ребят из Смены набирать. Вот это будет лучше, причем и для госдуры и для Зенита.
+1
0
+1
Депутатом быть удобно. Рот закрыл,рабочее место убрал.
+1
0
+1
Причём из Капотни
0
0
0
О очень ценное мнение от прогнившей насквозь
+1
-1
0
Ответ Юрий Кечко
В большинстве своем спартаковские болельщики в экстазе от такой сделки
Это пока Соболев не забил Спаратку.
0
0
0
Ответ Евгений Сорокин
и как же они относятся? Баян не рвем конечно, но негатива точно нет, больше радости от того что не то что избавились от токсика, но и получили весьма неплохие деньги, которых хватит на классного паспортиста.
Получим деньги и купим какого нибудь не нужного Глебова,потом Соболев как когда то Дзюба забьет нам гол.Какой классный трансфер.Мы типа хоть и в фантазиях боремся с зенитом за какие то там места,и при этом усиливаем их игроком Сборной с Российским паспортом,который может бороться в штрафной площади соперника а сами остаемся с нулевым Жозе.Молодцы,что сказать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий