Журова о Соболеве в «Зените»: «Понятия не имею, кто он такой. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. Надо больше набирать ребят из «Смены»
Светлана Журова считает переход Александра Соболева в «Зенит» провокацией.
27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».
– Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками Премьер-лиги. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером.
Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать. Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее.
– Как быть Соболеву в ситуации, когда его не любят и болельщики «Спартака», и болельщики «Зенита»?
– Он должен игрой доказать, что достоин быть в такой команде, как «Зенит». Вы же понимаете, что Соболеву грозит, если он еще и играть нормально не будет, раз его уже не любят? – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
И какое мнение болел учли, тоже без понятия.
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