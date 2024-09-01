Депутат Журова о том, что «Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука: «Клуб купил не россиянина, а просто игрока. В НХЛ к этому тоже разное отношение – все зависит от спонсоров»

Теги МЛС премьер-лига Россия НХЛ Светлана Журова Государственная дума Алексей Миранчук Политика Атланта Юнайтед ТАСС Шарлотт Футбол

Светлана Журова высказалась о представлении Алексея Миранчука без флага России.

Перед матчем МЛС с «Шарлотт» (1:0) пресс-служба «Атланты» опубликовала в соцсети стартовый состав с фотографиями игроков и флагами стран, которые они представляют. Миранчук оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем, клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся. В Национальной хоккейной лиге тоже разное отношение: одни публикуют и говорят, что игрок из России, другие категорически этого не делают. Все зависит от настроения спонсоров и владельцев клубов.

В Америке отношение к российскому флагу не всегда однозначное. И надо понимать, что они купили не российского футболиста, а просто футболиста, который должен выполнять определенные функции – играть так, как им нужно. В коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли», – сказала депутат Госдумы.

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23 комментария
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В целом, ничего страшного, у нас тоже многие чиновники, журналисты и их семьи скрывают флаги их вторых гражданств)
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Ответ Burel
Потом псевдолибералы уверяют: "тям неть никякёй лусохвобии"
Что у тебя с зубами?
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Ответ Илья Каверин
Что у тебя с зубами?
Выбили за базар
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Ответ Tima_Milan
депутат Журова пожурила США
Вы не ту новость прочитали, потому что на самом деле она выступила в роли адвоката MLS.
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депутат Журова пожурила США
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Ответ Rassvetoff
Не играет роли флаг? Светлана, объясните, пожалуйста, как флаг вашей и моей страны где-то не играет роли. То есть ехать под нейтральным флагом на Олимпиаду это непатриотично, а здесь это обыденность? Я вообще отказываюсь понимать что-либо.
На олимпиаде спортсмены представляют страну, тут - сами себя.
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журова-иди работай. хватитт нести пургу.
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Ответ @rtrblk
Просто Светлана, просто человек.
Просто здравствуй, просто как дела?(с)
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Просто Светлана, просто человек.
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Зачем ее спрашивать вообще о чем то она же депутат ?
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В каждой бочке затычка.
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В чем смысл высказываний Журовой? Что это меняет по сути? Играет Миранчук в МЛС. При этом 95% страны даже не знает об этом. Кому она это говорит?
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Ответ Marat_NJL
В целом, ничего страшного, у нас тоже многие чиновники, журналисты и их семьи скрывают флаги их вторых гражданств)
А вот если бы у нас подписали американца, но не захотели бы ставить американский флаг на официальных программках матчей, это тоже было бы ничего страшного?
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Ответ Burel
я пародирую псевдолибералов
зачем?
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Ответ Noken
Ждем лишения мандата за отклонения от линии? Где же тейки про лицемерие и двойные стандарты Запада, господа Журова? Еще могла добавить, что у них на стадионах небезопасно, ибо кто угодно билет на футбол купить может без Fan ID!
Лишить мандата с формулировкой ’манда-та ещё!’
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Угу, только у всех его одноклубников флаги были указаны. Вообще - в этом что-то есть даже. Мы из Страны-Которую-Нельзя Называть!!!
И диавольски захахатал
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Ало, депутат, у тебя территорию страны почти месяц топчет враг, некоторые направления из последних сил держат срочники, за которыми - никого... а ты про флажки. И это 140-миллионная ядерная держава...
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У нас же проблем других в спорте нет
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