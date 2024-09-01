Депутат Журова о том, что «Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука: «Клуб купил не россиянина, а просто игрока. В НХЛ к этому тоже разное отношение – все зависит от спонсоров»

Светлана Журова высказалась о представлении Алексея Миранчука без флага России.

Перед матчем с « » (1:0) пресс-служба « » опубликовала в соцсети стартовый состав с фотографиями игроков и флагами стран, которые они представляют. Миранчук оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем, клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся. В Национальной хоккейной лиге тоже разное отношение: одни публикуют и говорят, что игрок из России, другие категорически этого не делают. Все зависит от настроения спонсоров и владельцев клубов.

В Америке отношение к российскому флагу не всегда однозначное. И надо понимать, что они купили не российского футболиста, а просто футболиста, который должен выполнять определенные функции – играть так, как им нужно. В коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли», – сказала депутат Госдумы.