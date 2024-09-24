На матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» продано более 30 тысяч билетов («РБ Спорт»)
На матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» продано более 30 тысяч билетов.
Ожидается, что игру, которая пройдет 28 сентября, посетят около 33 тысяч болельщиков.
Вместимость стадиона «Краснодар» – 34 291 зритель. Для посещения матча требуется Fan ID.
После 9 туров «Зенит» занимает первое место в таблице Мир РПЛ с 23 очками. «Краснодар» идет вторым с 21 баллом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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