На матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» продано более 30 тысяч билетов («РБ Спорт»)

На матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» продано более 30 тысяч билетов.

Ожидается, что игру, которая пройдет 28 сентября, посетят около 33 тысяч болельщиков.

Вместимость стадиона «Краснодар » – 34 291 зритель. Для посещения матча требуется Fan ID.

После 9 туров «Зенит » занимает первое место в таблице Мир РПЛ с 23 очками. «Краснодар» идет вторым с 21 баллом.