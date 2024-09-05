Месси и Роналду мимо «ЗМ». Номинированы Родри, Ламин Ямаль, Кроос и Довбик

30 номинантов.

Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»-2024. Главная сенсация – отсутствие Лео Месси и Криштиану Роналду, есть и другие любопытные кандидаты.

Вот полный список от France Football

30 игроков.

Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»), Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»).

Без Месси и Роналду впервые с 2003-го, Кроос может выиграть после завершения карьеры

● Очень непривычно видеть список претендентов без Лео Месси и Криштиану Роналду: ни один из них не номинирован впервые с 2003-го. Хотя оба смотрелись неплохо: аргентинец привел Аргентину к победе на Копе и поднял «Интер Майами» на первое место в восточной конференции МЛС, а португалец установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по результативным действиям за один сезон: набрал 35+11, но не привел «Аль-Наср» к золоту.

В итоге оба в этот раз останутся без награды – на двоих насобирали 13 «Золотых мячей». У всех нынешних номинантов – ни одного.

● Помимо Месси и Роналду в списке нет Кевина де Брюйне. Бельгиец пропустил половину прошлого сезона из-за травмы бедра, но все равно был результативен: 6+18 во всех турнирах.

Это не помогло номинироваться на новый «Золотой мяч». Хотя в прошлых двух максимально приближался к победе: в 2022-м стал третьим в голосовании, год спустя – четвертым.

● Неожиданный, но вполне заслуженный кандидат – Ламин Ямаль из «Барселоны». 17-летний вингер недавно выиграл с Испанией Евро (а заодно установил пачку рекордов) и впервые попал в список номинантов на главную индивидуальную награду.

Ямаль претендует и на Golden Boy-2024: еще в июне залез на первое место в рейтинге от Tuttosport. После этого блеснул на Евро-2024 и ударно начал новый сезон Ла Лиги: 1+4 в четырех матчах. Обладателя награды объявят в октябре.

● Другой любопытный персонаж – нападающий Артем Довбик. Украинец в прошлом сезоне поучаствовал в исторической бронзе «Жироны» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами: уехал на повышение в «Рому», но там пока не отличился.

● А вот Тони Кроос может взять награду уже не действующим игроком: полузащитник закончил сразу после Евро-2024. Может красиво зафиналить карьеру «Золотым мячом».

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Yasser Bakhsh, Angel Martinez, Minas Panagiotakis