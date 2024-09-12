Родри о «Золотом мяче»: «Люди говорят, что я его заслуживаю – для меня это уже победа. Говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом – отличный игрок»

Родри признался, что ему приятно, когда говорят, что он заслужил «Золотой мяч».

«Люди говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом , которого я очень уважаю. Я считаю, что он отличный игрок.

Сам факт того, что обо мне говорят в таком ключе, – повод гордиться проделанной работой. Все будет зависеть от того, что люди ценят [при голосовании], что они считают важным. Честно говоря, есть много игроков, которые заслуживают эту награду, так что посмотрим, какое будет решение.

Но представьте, какого мне, когда я выхожу на улицу, а люди говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч », ты этого заслуживаешь». Для меня это уже победа. Люди, которые верят, что я могу стать лучшим игроком в мире, говорят мне такие вещи – это невероятно. Я даже не мечтал об этом.

Но когда ты находишься в такой ситуации, в таком положении, – благодаря многим годам работы, веры в себя и помощи людей – ты начинаешь задумываться об этой награде, и оказаться там – просто невероятно», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».